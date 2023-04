Das Leben im Zirkus mit Akrobaten, Jonglage, Hula-Hoop, Hochrädern und vielem mehr können Schüler in den Osterferien von 14. bis 16. April bei der Jugendzirkus-Convention kennenlernen. Der Zirkusverein Zebrasco unter der Leitung von Ruben König ist nach 2018 zum zweiten Mal Gastgeber. Drei Tage trainieren zirkusbegeisterte Jugendliche im Klettgau-Gymnasium (KGT) in Tiengen. Rund zehn junge Artisten des Zirkus Zebrasco wirken mit, rund 40 weitere sind vom Circus Casanietto aus Engen, von der Einradgruppe Heudorf, den Friwös aus Singen und den Humboldinos aus Konstanz zu Gast. Alle 50 Jugendlichen übernachten in Klassenzimmern, verpflegt werden sie von Eltern der Mitglieder des Zirkus Zebrasco.

Kern des Treffens sind Workshops und eine öffentliche Show. Die Jugendlichen können Workshops mit erfahrenen Trainern besuchen, sich austauschen, einander Tipps geben und ihr Wissen weitergeben. Der Zirkus Zebrasco war schon bei Conventions in Stuttgart und Radolfzell. Zirkusdirektor Ruben König weiß, wie gut solche Treffen bei den Jugendlichen ankommen, wie viel Spaß sie machen und wie sehr die Impulse die Gruppen weiterbringen. „Das Schöne ist die Gemeinschaft. Die Jugendlichen erfahren, wie andere Gruppen auftreten und was bei ihnen anders läuft und sie lernen von den Profis tolle neue Sachen“, sagt er. Unter seiner Leitung hat sich der Zirkus Zebrasco, der seinen Ursprung in einer Arbeitsgemeinschaft am KGT hat, weiter entwickelt. Jeder Jugendliche kann mitmachen. Nach der Show folgen Auftritte in Lauchringen und am 13. Mai in Tiengen: Bei seiner Show am Kindertag bekommt der Zirkus Zebrasco einen Preis der Ulrich C. Eipper Stiftung.

Die Show: Am Samstag, 15. April, um 19 Uhr, zeigen die Mitwirkenden der Convention eine Zirkusshow in der Aula des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen, bei gutem Wetter, vielleicht auch auf dem Hof. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es wird bewirtet. Weitere Infos im Internet unter www.zirkus-zebrasco.de.