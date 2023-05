Ein schulsportliches Großereignis steht erneut vor der Tür: Am 16. Mai findet ab 9 Uhr im Langensteinstadion in Tiengen der 26. Mini-Marathon für Schulmannschaften statt, schreibt das Organisationsteam in einer Pressemitteilung.

Hinweise für Spaziergänger Während des 26. Minimarathon finden die Rennen rund ums Stadion und zu beiden Seiten der Wutach statt. Dabei sind rund 2500 Schüler am Start. Das Organisationsteam bittet Spaziergänger etc., während der Zeit von 9 bis etwa 12.40 Uhr möglichst andere Wege zu benutzen.

Was ist der Mini-Marathon?

Der Mini-Marathon ist ein Mannschaftswettbewerb. Jede Mannschaft besteht aus zwölf Schülerinnen und Schülern, von denen die zehn Schnellsten in die Wertung kommen. Jedes Mannschaftsmitglied läuft dabei den zehnten Teil eines Marathons, nämlich 4,2195 Kilometer – zusammengerechnet ergibt dies also die Marathondistanz von 42,195 km.

Die Grundschüler absolvieren die Hälfte, also jedes Kind läuft 2,10975 km zusammen dann 21,0975 km. Gewertet wird in verschiedenen Altersklassen.

Letzte Kurve: Beim Mini-Marathon geht es rasant durch und um das Tiengener Langensteinstadion. | Bild: Archiv: Peter Rosa

In diesem Jahr haben die Meldezahlen wieder erfreulich angezogen. Insgesamt nehmen 207 Mannschaften aus 61 Schulen des Landkreises und zwei Schule aus der Schweizer Nachbarschaft mit insgesamt 2484 Teilnehmern teil. Dies zeigt das starke Interesse und die große Bedeutung dieser Schulsportveranstaltung, so das Organisationsteam.

Es nehmen Schulen aus der gesamten Palette aller Schularten teil: Neben den Grundschulen, den Haupt- und Werkrealschulen, den Gemeinschaftsschulen, den Realschulen, den Gymnasien und den Beruflichen Schulen treten auch noch alle Arten von Sonderschulen, von den Schulen für Lernbehinderte über die Schulen für Körperbehinderte bis hin zu den Schulen für Geistig Behinderte an und zeigen die verbindende Wirkung von Sport.

Das Organisationsteam

Auch im Organisationsteam sind Lehrer aus unterschiedlichen Schularten vertreten: Jutta Kuhlmann-Isele (Förderschule Bonndorf), Mirko Sigloch (Alemannenschule Wutöschingen), Felix Lehr (Bildungszentrum Bonndorf), Roland Heß (ehemals GWRS Gurtweil), Robert Stihl (Klettgau-Gymnasium Tiengen), sowie Susanne Boll (Schule an der Rheinschleife Jestetten).

„Dank der sehr großzügigen Unterstützung zahlreicher Sponsoren, wie der May GmbH, der Volksbank Hochrhein und der badenova kann jedem Finisher ein T-Shirt überreicht werden“, erklären die Organisatoren. „Die May GmbH hat ihr finanzielles Engagement nochmals deutlich erhöht, um den Gedanken der Nachhaltigkeit auch im textilen Bereich weiter vorwärts zu bringen. Alle T-Shirts sind auch in diesem Jahr aus nachhaltiger Produktion.“

Teilnehmen ist ein Sieg

„Das große Teilnehmerfeld spricht dafür, dass der Gedanke nicht nur von Lehrern, sondern auch von Schülern begeistert aufgenommen wurde und man sich gezielt auf diesen Wettbewerb vorbereitet hat. Der Minimarathon ist ein Event, ein Muss für jeden sportlichen Schüler“, schreibt der Veranstalter. Die Zuschauer würden spannende Rennen und hervorragende Leistungen der Teilnehmer erwarten dürfen.

Die Strecke beginnt und endet im Langensteinstadion. Die Streckenführung verläuft je nach Wettkampfklasse beidseits der Wutach. Zwar ist die Veranstaltung ein Schulwettbewerb, die Organisatoren erwarten aber auch jugendliche Spitzenleichtathleten des Bezirkes Hochrhein, darunter auch Titelträger und Platzierte bei Badischen und Baden-Württembergischen Meisterschaften.

Um 9 Uhr eröffnen die Schüler aus den Klassen 1 und 2 den Wettbewerb. „Wir hoffen, dass wir den letzten Startschuss gegen 12 Uhr abfeuern können“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

Der Zeitplan