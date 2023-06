„Musik verbindet, Musik macht Freude“ – getreu diesem Motto haben verschiedene Grundschulchöre, Ensembles und ein Orchester am vergangenen Donnerstag in einem Begegnungskonzert der Schulmusik in der fast voll besetzten Stadthalle ein buntes, musikalisches Potpourri präsentiert.

Den Anfang machte der Schulchor der Grundschule Unterlauchringen, der unter der Leitung von Hanna Krieger am Klavier freche, kesse Lieder darbot. Darunter waren auch bekannte Gassenhauer wie „Hey, Pippi Langstrumpf“, im Duett begleitet von zwei „Pippi-Langstrumpf-Sängerinnen“, aber auch das fröhliche Lied „Alles jubelt, alles singt“. Einen Schatz hatte unter anderem der Chor der Theodor Heus-Schule Waldshut mit dem Lied „Seid bloß still, macht keinen Rabatz“ gesucht und auch ein Mut-Mach-Lied, „Trau dich ‚ran“, hatten die Schüler mitgebracht.

Begeisterte Musiker und Zuhörer

Gabriele Behringer führte das Gitarren-Ensemble der Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen an. „Wir haben vor einem Jahr die Gitarren bekommen und die Kinder hatten so viel Spaß, dass wir beschlossen haben, mitzumachen“, erklärte sie den Zuhörern. Mitsummen und Mitsingen war hier erwünscht und nach „I Have A Dream“ von Abba und bei dem Stück „Eisgekühlte Coca-Cola“ gab es kein Halten mehr und die Zuschauer klatschten begeistert mit. Markus Süß am Klavier und Stephanie Pönitz führten mit dem Schulchor der Hans-Thoma-Schule in Tiengen einen Wut-Rap vor, aber auch sie hatten ein Mutlied einstudiert. Auf Englisch und Deutsch erklang dann das bekannte Protestlied „Sag mir, wo die Blumen sind“. Zum Abschluss gab es ein „Gute-Laune-Lied“.

Das Unterstufenorchester des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut, mit Streichinstrumenten und Bläsern, punktete mit „A Theme From Canon in D“, einem überaus variantenreichen Stück. Mit dem samtigen „Merry Go Rondo“, dem launigen „Caper Capriccioso“ und „The Final Countdown“, einem Stück der schwedischen Band „Europe“, verabschiedete sich das Orchester dann, das mit Klaus Bürger am Klavier und Matthias Lauer am Dirigentenpult aufgetreten war.

Das Publikum honorierte das mittägliche Konzert der fünf Schulen mit ausgiebigem Beifall. Auch Matthias Lauer, Regionalmusikbetreuer für Begegnungen der Schulmusik, bestätigte: „Ihr habt ein tolles Programm hingelegt.“ Allen teilnehmenden Schulen wurde dann eine Urkunde des Kultusministeriums Baden-Württemberg verliehen, unterschrieben von der Kultusministerin Theresa Schopper.