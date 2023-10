Waldshut-Tiengen – Eine Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern aus den Klassenstufen 9 und 10 des Hochrhein-Gymnasiums verbringt zurzeit im Rahmen des Deutsch-Amerikanischen Partnerschaftsprogramms (GAPP) drei Wochen in der amerikanischen Stadt Corvallis im Bundesstaat Oregon an der Westküste der USA. Die Beziehungen zwischen dem Waldshuter Gymnasium und der High-School in dieser Stadt begannen im Jahr 2005. Seitdem – kurz unterbrochen während der Pandemiezeit – findet dieser Schüleraustausch alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr wird die Gruppe begleitet von den Lehrerinnen Stefanie Schrutz und Mariana Eichhorn.

Herzstück der Aktivitäten in Amerika ist für die Schülergruppe aus Waldshut der Besuch des Unterrichts an der Partnerschule, um die eigenen Kompetenzen in der englischen Sprache zu erhöhen, Eindrücke vom amerikanischen Schüleralltag zu bekommen und – wie es der am Austausch teilnehmende Zehntklässler Lukas Schlegel in einer E-Mail berichtet – „auch eine Menge Spaß zu haben.“

Die Schülerinnen und Schüler vom Hochrhein-Gymnasium wohnen während ihres USA-Aufenthaltes in Gastfamilien, zu denen sie bereits von Deutschland aus Beziehungen aufbauen konnten. Denn am Ende des vorigen Schuljahres fand der Gegenbesuch der amerikanischen Freunde in Waldshut statt. Besonders interessant sind die Wochenenden. In der unterrichtsfreien Zeit bleibt die Programmgestaltung den Gastfamilien überlassen. Lukas Schlegel erzählt in seiner Nachricht von tollen Erlebnissen, etwa einem Trip nach Portland, der größten Stadt des Bundesstaates Oregon oder einem Ausflug an die naheliegende Küste des Pazifischen Ozeans. So gelingt es den gastgebenden Freunden in Corvallis, den deutschen Gästen ein Stück vom „American Dream“ zu vermitteln.

Doch hat das lebendige Austauschprogramm auch eine politische Dimension: Alle Schüler aus Deutschland konnten viele neue Kontakte knüpfen, die sie nun über die USA-Reise hinaus pflegen wollen.

Der Besuch des State Capitol of Oregon in Salem war verbunden mit einer Besichtigung des Plenarsaals. Hier kam es auch zu Gesprächen mit Senatoren und Abgeordneten der Region.