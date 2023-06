Die vier neunten Klassen des Klettgau-Gymnasiums Tiengen sind im Rahmen des Geschichtsunterrichts, bei dem in der neunten Jahrgangsstufe ein Schwerpunkt des Lehrplans auf dem Nationalsozialismus liegt, ins Elsass gefahren, um die KZ-Gedenkstätte Natzweiler-Struthof am Nordhang des Mont Louise in den Vogesen zu besuchen. Dort haben die Schüler einen Eindruck von den Grausamkeiten der Nationalsozialisten gegenüber Menschen gewonnen, die nicht in das Weltbild der NS-Ideologie passten, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die erste Station empfanden viele Schüler als besonders bedrückend: Die etwa 1,5 Kilometer unterhalb des Lagers gelegene Gaskammer. Anfang August 1943 wurden dort 86 Männer und Frauen, die von Auschwitz-Birkenau nach Natzweiler transportiert wurden, vom Lagerkommandanten Kramer vergast. Nach dem Eintritt in das KZ-Gelände sahen die Schüler in einer Ausstellungsbaracke Exponate aus dem Alltag der Gefangenen des Konzentrationslagers. Weitere Stationen waren das Krematorium sowie ein Zellenblock.

Interessant war auch das außerhalb der Gedenkstätte gelegene moderne Dokumentationszentrum mit zahlreichen Informationen zum Faschismus in Deutschland und Europa. Es bleibt zu hoffen, dass die Generation unserer Schüler und auch alle nachfolgenden Generationen aus den schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten die richtigen Lehren ziehen und sich gegen jede Art von Diskriminierung, Antisemitismus oder Rassismus in unserer heutigen Gesellschaft zur Wehr setzen und für die Werte unseres Grundgesetzes eintreten, wo immer es nötig ist. Der Geschichtsunterricht am Klettgau-Gymnasium will dazu einen Beitrag leisten, schreibt die Schule.