Schüler des Klettgau-Gymnasiums Tiengen haben sich in Berlin mit der Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter getroffen. „Wie sieht Ihr Alltag als Politikerin aus?“, „Wie viel Zeit verbringen Sie in Berlin und wie viel Zeit in der Region?“, „Als Politiker kriegt man bestimmt auch mal negatives Feedback. Wie gehen Sie mit solchen Reaktionen um?“ Die Schüler der Klassen 10b und 10c sind mit vielen Fragen in die Hauptstadt gereist.

Begleitet wurden sie von den Lehrkräften Laura Helten, Jörg Heinbockel und Bernd Kunzelmann, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Nach einem Vortrag im Plenarsaal trafen sich die Schüler zum Austausch mit Rita Schwarzelühr-Sutter. Die Abgeordnete der SPD-Fraktion und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium erzählte von ihrem Alltag als Politikerin, wo kein Tag wie ein anderer aussieht. „Politikerin sein, ist kein Nine-to-five-Job und leider auch wirklich nicht familienfreundlich. Gleichzeitig empfinde ich es als großes Privileg, an so weitreichenden Entscheidungen für unser Land mitwirken zu können. Eine Verantwortung wie diese macht einen auch demütig und dankbar.“

Rita Schwarzelühr-Sutter erklärte, dass sie sich freue, wenn mehr Bürger und vor allem junge Menschen politisch aktiv werden und fragte die Schüler, was sie derzeit politisch bewegt. Nach etwas Grübeln kamen die ersten Wortmeldungen, etwa diese: „Werden auch wir noch eine Rente kriegen können, von der man im Alter leben kann?“, fragte ein Mitschüler und legte gleich einen eigenen Vorschlag vor. „Die Aktienrente wäre ja eine Möglichkeit.“ Die Bundestagsabgeordnete erklärte kurz die Unterschiede zwischen dem deutschen Modell und dem schwedischen Modell, wo die Aktienrente bereits Teil des gesetzlichen Rentensystems ist.

Die Politikerin stellte aber auch klar, dass es vor allem mehr erwerbstätige Menschen in Deutschland brauche, damit sie die Kosten für eine alternde Gesellschaft schultern können. Ausbildungsgarantie, doppelte Staatsbürgerschaft und Fachkräfteeinwanderung seien nur einige Beispiele für Maßnahmen, die notwendig seien, so Schwarzelühr-Sutter. Im weiteren Verlauf der Diskussionsstunde beleuchteten die Schüler Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es zeigte sich, wie wichtig der Austausch mit ihnen ist, denn die Schüler des Klettgau-Gymnasiums Tiengen bringen viel Weitsicht und kluge Ideen mit.