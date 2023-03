Viele Veranstaltungen und zahlreiche Auftritte zeichneten das vergangene Vereinsjahr der Guggenmusik Tezzilnheimer Schtudehägler aus. Schriftführerin Jacqueline Gisi zeigte in ihrem Bericht bei der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus Detzeln auf, wie abwechslungsreich das Jahr war.

Neben vielen Auftritten in der Region, wie Fasnacht in Hohentengen, Lauchringen, Eggingen, Degernau, Albbruck, Stühlingen und Erzingen waren die Aktiven auch beim Schlüchtalnarrentreffen in Berau dabei und natürlich in Detzeln beim Schmutzige Dunschtig. Außerdem organisierten sie wieder das Schlachtfest to go und das Fasnachtsfeuer in Detzeln. Ihre Auftritte wurden nicht nur von den Zuschauern mit Applaus belohnt. In der Abschlussprobe konnte der Verein fünf neue Mitglieder begrüßen.

Trotz guten Kassenstands berichtete Kassierer Christian Dombek von einem Minus in der Vereinskasse. Die größten Ausgaben entfallen dabei auf die Busfahrten. Den Wunsch nach einem Hänger für die Musikinstrumente gibt die Kasse noch nicht her, so Christian Dombek. Daher soll das Sponsoring wieder angekurbelt und das Busgeld für die kommende Saison wieder eingeführt werden.

Nicht ganz zufrieden war die musikalische Leiterin Nadia Moser. „Aller Anfang ist schwierig“ – und nach den zwei Corona-Jahren merkte man dies besonders beim Probenbesuch, so Nadia Moser. Insgesamt wurden zwölf Gesamtproben gehalten. Bester Probenbesucher mit 100 Prozent war Sebastian Gäng.

Nach neun Jahren stellte Anna Albicker (Vorsitzende) ihr Amt zur Verfügung. Sie gratulierte Marius Müller und Clarissa Ringeler zum Zehnjährigen und überreichte ihnen die Ehrenurkunde. Das Probejahr erfolgreich bestanden hat Sandra Reich. Die Entlastung sowie die Leitung der Wahlen übernahm Ortsvorsteherin Esther Koch. Anna Albicker (Vorsitzende) und Beisitzer Andreas Schlegel stellten ihr Amt zur Verfügung. Gewählt wurden der neue Vorsitzende Marius Müller und der neue Beisitzer Sven Gregoric. Musikalische Leitung Nadia Moser und Kassierer Christian Dombek wurden in ihren Ämtern bestätigt.