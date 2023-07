Waldshut – Eine bessere Werbung für den Schreinerberuf gibt es fast nicht. Statt Einblicke in den Arbeitsalltag, bietet der Schreinertag am Sonntag,

23. Juli, in der Bildungsakademie in der Waldshuter Friedrichstraße 3, die Ergebnisse über das Können eines Schreiners, nach nur drei Ausbildungsjahren. Insgesamt

25 Auszubildende im Schreinerhandwerk aus dem gesamten Landkreis, haben in diesem Jahr ihre Prüfung absolviert. Neben einem Sektempfang zur Begrüßung der Gäste, werden auch die Prüfungsergebnisse der diesjährigen Absolventen bekannt gegeben und Prüfungsbesten ausgezeichnet.

„Ohne Handwerk geht es einfach nicht“, ist die stellvertretende Obermeisterin der Schreinerinnung, Martina Schneider überzeugt. Denn vieles könne von der künstlichen Intelligenz gar nicht abgedeckt werden. „Das Wissen muss einfach weitergegeben werden“, fügt sie an. Obwohl in diesem Jahr laut der Handwerkskammer Konstanz, wieder ein leichter Anstieg der Ausbildungsverträge im Handwerk zu verzeichnen ist, bleibt weiterhin Luft nach oben. „Wir hatten Zeiten mit bis zu 100 Auszubildenden im Kreis Waldshut“, so der Obermeister der Schreinerinnung, Lothar Heer. Heute sind es gerade mal 25. Nichtsdestotrotz herrscht Vorfreude auf den Schreinertag am kommenden Sonntag. Auch wenn die Auszubildenden aktuell noch mit den letzten Prüfungsaufgaben beschäftigt sind. Denn zum Gesellenstück, das bereits fertig und sowohl im Betrieb als auch in der Bildungsakademie innerhalb

100 Stunden gefertigt worden ist, müssen die Auszubildenden noch eine Arbeitsprobe in der Bildungsakademie bauen. Sieben Stunden haben die jungen Leute Zeit, einen „Stummen Diener“ zu fertigen. Aber auch Holzkunde steht auf dem Plan. Dabei müssen Holzarten erkannt und zugeordnet werden.

Um 10.30 Uhr werden die Gäste in der Kantine der Bildungsakademie mit einem Glas Sekt begrüßt. Der Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser, sowie der Leiter der Bildungsakademie Christian Herz und der Obermeister Lothar Heer, richten ein paar Worte an die Besucher und die Absolventen. Auch der Prüfungsvorsitzende Reiner Geng mit seinen Prüfern ist anwesend. Danach wird die Ausstellung eröffnet.

Flurmöbel, Vitrinen, Garderoben oder Schreibtische.

100 Stunden hatten die Auszubildenden Zeit, ihr Projekt zu planen und herzustellen. Um der Prüfungskommission den Aufbau des Gesellenstücks aufzuzeigen, musste zuerst ein Modell gebaut oder eine Skizze gezeichnet werden. Dies fließt ebenfalls in die Bewertung des Gesellenstücks mit ein. Während die Gestaltung des Werkstücks den Gesellen selbst überlassen ist, sind gewisse Kriterien wie ein Drehteil, also ein Türchen und ein Schiebeteil in Form einer Schublade vorgegeben. Bis 16 Uhr dauert die Veranstaltung und auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.