Hoher Besuch im Deutschen Bundestag. Der „Höchste Schweizer“, Nationalratspräsident Martin Candinas, war anlässlich der Verabschiedung des langjährigen Botschafters der Schweizer Eidgenossenschaft in Berlin, Paul Seger, in der Bundeshauptstadt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Waldshut und Hochschwarzwald, Felix Schreiner, empfing als Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag die Schweizer Delegation. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Im rund zweistündigen Gespräch ging es um die besonderen Beziehungen beider Länder zueinander. Dabei betonte der CDU-Politiker Felix Schreiner laut Pressemitteilung, wie wichtig der gute Austausch zwischen den Parlamentariern sei: „Die beiden Parlamentariergruppen in Deutschland und in der Schweiz haben im vergangenen Jahr eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Damit wollen wir unser Miteinander und unser gemeinsames Verständnis festhalten, wenn wir beispielsweise auf die stark ausgeprägte grenzüberschreitende Verflechtung von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft eingehen. In der Erklärung kommt auch zum Ausdruck, dass wir uns für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Europäischen Union nach Kräften einsetzen.“ Ein weiteres Ziel sei die Stärkung der gemeinsamen Forschungslandschaft.

Die Auswirkungen auf Gesetzgebungsprozesse sowohl in Deutschland als auch der Schweiz spürten die Menschen in den Grenzregionen unmittelbar, so Felix Schreiner. Deshalb sei es ganz entscheidend, Verständnisse für Prozesse n zu schaffen. Felix Schreiner wird wie folgt zitiert: „Die Schweiz ist für Südbaden wichtigster Handelspartner. Die Grundlage unseres Wohlstandes ist der starke Mittelstand. Der Ukraine-Krieg verdeutlicht uns, dass wir Abhängigkeiten reduzieren müssen. Deshalb müssen die Bundesrepublik und die Eidgenossenschaft eng zusammenarbeiten.“ Die Schweizer Delegation und der Abgeordnete hatten zuvor Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas getroffen.