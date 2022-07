von Ursula Freudig

Ein lauer Sommerabend, das schöne Ambiente beim Tiengener Storchenturm und viel tolle Musik – dies zusammen war am Samstagabend Garant für rund zwei Stunden Unterhaltung inklusive Bewirtung in der Pause. Nach zweimaligem Ausfall wegen der Pandemie, konnte das beliebte, jährliche Open-Air-Sommerkonzert der Chorgemeinschaft Tiengen endlich wieder stattfinden.

Stimmungsvolles Ambiente: Ein schönerer Platz für Open-Air-Konzerte als beim Storchenturm ist schwer vorstellbar. | Bild: Ursula Freudig

Es stand unter dem Motto „We are the world“ und machte es rund 120 Besuchern leicht, sich entspannt zurückzulehnen und zu genießen. Neben der Chorgemeinschaft Tiengen unter der Leitung von Myri Turkenich, traten das Saxophon-Ensemble „Atemlos“ der Musikschule Südschwarzwald und der Mittel- und Oberstufenchor des Klettgau- Gymnasiums (KGT) unter der Leitung von Martin Umrath auf.

Marion Kral, Vorsitzende der Chorgemeinschaft, kündigte in ihrer Begrüßung wohltuende, die Sinne anregende Melodien an. Mit feinsinniger Gesangeskunst voller Pfiff und Witz machte die Chorgemeinschaft in der Folge dem Publikum viel Freude. Humorvolle Titel wie Grönemeyers „Mambo“ und „Das Rendevouz“ von Oliver Gies gehörten ebenso zu ihrem Repertoire wie das Samba-Stück „Brasil“, Michael Jacksons „Earth Song“ und Lolipop.

Schöne Stimmen: Die Chorgemeinschaft Tiengen singt sich bei ihrem Sommerkonzert beim Storchenturm mit großer Gesangeskunst in die Herzen des Publikums. | Bild: Ursula Freudig

Begeisterten Applaus bekamen auch die beiden weiteren Musikgruppen. Voller Gefühl und mit solistischen Einlagen sang der Mittel- und Oberstufenchor des KGT Titel aus dem großen Musikfilm „The Greatest Showman“.

Junge Stimmen: Der Mittel- und Oberstufenchor des Klettgau-Gymnasiums bei seinem glanzvollen Auftritt beim Sommerkonzert. | Bild: Ursula Freudig

Das Ensemble „Atemlos“ mit Benedict Boll, Pierre Zimmermann, Lara Frauenstein und Frank Pohl bot ein spannendes instrumentales Kontrastprogramm, in dem mit der „Pizzicato Polka“ und dem „Chinese Rag“ auch eher ungewohnte Saxophon-Klänge zu hören waren.

Vielseitiges Saxophon: Das Ensemble „Atemlos“ mit Benedict Boll (von links), Pierre Zimmermann, Lara Frauenstein und Frank Pohl zeigt beim Sommerkonzert seine Klasse. | Bild: Ursula Freudig

Im großen Finale standen die Chorgemeinschaft Tiengen und der KGT-Chor gemeinsam auf der Bühne, um den Abend mit einem stimmungsvollen „We are the World“ ausklingen zu lassen. Dies mit Blick auf kurz angesprochene aktuelle Herausforderungen zum Schutz und Erhalt unserer Welt, auch mit ernstem Unterton. Spätestens zum Jahresende hin, wird die Chorgemeinschaft Tiengen wieder zu hören sein. Geplant ist ein Kirchenkonzert mit lateinamerikanischer Musik.