Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm bot der Sportverein Eschbach, der bei herrlichem Wetter sein traditionelles Sportfest auf dem Sportareal an der Zielhüttenstraße ausrichtete, das wieder viele Besucher anlockte. Zufrieden äußerten sich auch der Vorsitzende Stefan Rapp und sein Stellvertreter Frank Nickel. „Es lief alles reibungslos, die Besucher waren rundum zufrieden, viel Lob gab es auch für unsere Speisekarte“, stellten die beiden fest. Am Samstag ging es los mit einem Elf-Meter-Gauditurnier, an dem sich 23 Mannschaften beteiligten und das bis in die Abendstunden andauerte. Um 21 Uhr fand die Siegerehrung statt. Sieger wurde das Team mit dem Phantasienamen „AS Koma“, das als Siegestrophäe einen Wanderpokal überreicht bekam, den es für ein Jahr, bis zum nächsten Sportfest, behalten darf.

Der Sonntag begann traditionell mit dem Mittagskonzert, das von der Trachtenkapelle Nöggenschwiel ausgerichtet wurde, ein Tag mit einem großen Besucherandrang. Es herrschte ein harmonisches Ambiente, es gab leckere Speisen vom Grill und anschließend Kaffee und Kuchen, ein rundes Angebot, das beim Publikum gut ankam. Für die Kinder, kleine und große, gab es die Möglichkeit, sich auf der Hüpfburg auszutoben, Fußball oder auch Fangis zu spielen. Krönender Abschluss war das beliebte Handwerkervesper am Montagabend, das vom Musikverein Aispel-Rohr musikalisch umrahmt wurde. Zum Programm gehörte auch eine Verlosung, wobei es die verschiedensten Kleinpreise zu gewinnen gab: Fußbälle, Spiele, Taschenmesser, Gutscheine für die Gastronomie und Sportgeschäfte. Die Lose wurden in eine Wäschetrommel gegeben, die per Fahrrad angetrieben wurde. Mit der Ermittlung der Gewinner klang der Abend in gemütlicher Runde aus.

Viele Besucher nutzten das schöne Wetter, um zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Sportfest zu kommen. Stefan Rapp begrüßte jedes Mal die Besucher und kommentierte das Geschehen auf dem Platz.