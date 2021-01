von Susann Duygu-D'Souza

Nachdem starker Schneefall am Donnerstag schon seit den Morgenstunden auf den Straßen im Kreis Waldshut für Probleme sorgte, musste die Feuerwehr auch am Abend erneut ausrücken. Nachdem ein Baum in der Waldshuter Oberen Haspelstraße den Weg versperrte, wurden die Einsatzkräfte gerufen, um die Straße von dem abgeknickten Baum zu befreien. „Wir gehen davon aus, dass wir in der Nacht zu weiteren Einsätzen gerufen werden“, so ein Feuerwehrmann gegenüber dieser Zeitung. „Aber wir sind bereit.“

Feuerwehrmann erklärt, worauf die Helfer achten müssen:

Video: Susann Duygu-D'Souza

Mit der Motorsäge wird der Ast gefällt: