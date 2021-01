von Leserreporter

Zahlreiche Leser haben uns ihre schönsten Winterbilder zugeschickt. Ein traumhafter Spaziergang ist derzeit bei Sonne und Schnee möglich.

Malerisch

Bild: Ella Böhler

Ein perfekt komponiertes Landschaftsbild in Weiß, Blau und Braun zeigt sich in Breitenfeld.

Schwer

Bild: Peter Wochner

Bäume kämpfen in Eschbach mit der Schneelast.

Begraben

Bild: Peter Wochner

Ein Vogelhäuschen in Eschbach ist unter einer dicken Schneedecke verborgen.

Kontrast

Bild: Ella Böhler

Gut geräumte Straßen und verschneite Landschaft erfreuen die Menschen in Breitenfeld.

Nett

Bild: Christa Fingermann

Ein Schneemann, den die Fotografin für die Kindergartenkinder des St. Christophorus Kindergartens gebaut hat.

Warm

Bild: Regina Anderhuber

Friedenslicht im Kamin sorgt für Winterliche Stimmung im Freien

Kreativ

Bild: Albert Saub

Kunst im Garten wurde durch den Schnee umgestaltet.

Sonnig

Bild: Ella Böhler

Auf einem Spaziergang zum Hasenhof in Breitenfeld entstand dieses reizvolle Bild.

Faszinierend

Bild: Angelika Küpfer

Eine Straßenlaterne mit Schneehaube und Eiszapfen.

Einladend

Bild: Werner Witte

Der Tisch ist für Vögel trotz Schneemassen reich gedeckt.

Gemütlich

Bild: Angelika Küpfer

Zwei „Schneegeister“, die sich auf Sonnenliegen ausruhen.

Tierisch

Bild: Irene Grothe

„Vor vier Tagen habe ich diese Schneekatze bei einem Spaziergang an diesem abgebrochenen Baum gestaltet. Zum Glück habe ich diese „Schneekatze am Baum“ fotografiert. Wegen des Tauwetters gestern und vorgestern ist die Skulptur inzwischen schwer deformiert und in einen Gestaltwandel gelangt. Vielleicht liegt sie bereits am Boden und ist zerbrochen“, schreibt die Künstlerin am Dienstag.

Witzig

Bild: Ella Böhler

Diese lustigen Gesellen freuen sich sichtlich über ihre weißen Mützen.

Geheimnisvoll

Bild: Ursula Ruess

Unsere Leserin hat beim Winterspaziergang eine kleine, halb verfallene Hütte entdeckt.