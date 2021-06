Waldshut-Tiengen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Schmuckstück mit Geschichte: Der Salzgitter-Jeep, der auch in Waldshut heimisch war

In den 50er-Jahren ist der Salzgitter-Jeep auch über die Straßen in Waldshut gerollt. Nun ist der Wagen als Museumsstück in Salzgitter zu bewundern. Hartmut Schölch, Fachdienstleiter Kultur der Stadt Salzgitter und ehemaliger Kulturamtsleiter in Waldshut-Tiengen, machte eine Testfahrt und spürte die Geschichte des Fahrzeugs auf.