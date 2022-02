von Ursula Freudig

Das gewohnte Jahresprogramm fiel 2021 wegen der Pandemie auch in Schmitzingen fast gänzlich aus. Die Bürger mussten auf gesellige Anlässe wie Fasnacht, Seniorennachmittag, Eierlesen an Ostern, Theater am ersten Advent und das Platzkonzert des Musikvereins Gaiß-Waldkirch verzichten. Möglich war im Herbst ein Platzkonzert der Gruppe Noochschlag, veranstaltet vom Radsportverein.

Waldshut-Tiengen Die Einwohnerzahl in Krenkingen ist gleich geblieben, dafür gibt es jetzt deutlich mehr Obstbäume Das könnte Sie auch interessieren

Im Mittelpunkt von Sanierungsmaßnahmen stand 2021 der Geräteschuppen, in dem ein Großteil der Schmitzinger Veranstaltungen stattfindet. Die Decke des Geräteschuppens wurde instandgesetzt, Elektroleitungen wurden erneuert, die Wärmedämmung und Akustik der Decke verbessert und neue LED Strahler angebracht. Weiterhin wurde die Heizung instandgesetzt, einschließlich der Fußbodenheizung in der Küche.

Neue Decke: Blick in den Schmitzinger Geräteschuppen (Gemeindehalle) mit seiner neuen Akustikdecke, die der Ortschaftsrat 2021 selbst eingebaut hat. | Bild: Privat

Der Speicher des Geräteschuppens wurde entrümpelt und eine Isolierung verlegt. Als Lager steht er jetzt nicht mehr zur Verfügung. Zu den Anschaffungen des Ortschaftsrats gehörten zwei weitere Robidogs. Rund 20 aufgestellte Müllbehälter verringern nach Aussage von Ortsvorsteher Lorenz Eschbach mittlerweile die Müllmenge an Wegrändern deutlich. Sicherer ist die Stromversorgung geworden. Eine innerörtliche Leitung ersetzt jetzt die durch umstürzende Bäume störanfällige Überlandleitung am Seltenbach, die abgebaut wird. Die Zahl der Einwohner ist von 377 Ende 2020 auf 369 Ende 2021 leicht zurückgegangen.

Pläne für 2022

„Wir hoffen, ab März unser gewohntes Programm wieder aufnehmen zu können“, blickt Ortsvorsteher Lorenz Eschbach nach vorne. Auftakt hierzu wäre das Nachholen der Bürgerversammlung. Ein großes Fest vom 15. bis 17. Juli plant der Radsportverein Schmitzingen anlässlich seines 100-jährigen Bestehens. Bereits im März will der Radsportverein den Gauturntag ausrichten. Im Geräteschuppen soll der noch ausstehende Deckenteil über der Bühne saniert werden.

Waldshut-Tiengen Diese Projekte sollen 2022 in Aichen umgesetzt werden Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin steht die Beseitigung restlicher Schäden des Hochwassers 2021 noch an. Das Feuerwehrgerätehaus soll neue Tische bekommen, der dortige Jugendraum saniert werden und das ehemalige Schulhaus eine neue Kellertüre bekommen. Im Schmitzinger Baugebiet ist kein Bauplatz mehr frei, ein neues wird gewünscht. Geduld ist gefragt. Nach Aussage des Ortsvorstehers verhindert derzeit ein Personalengpass im Stadtplanungsamt generell städtebauliche Planungen.