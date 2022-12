von Manfred Dinort

Eigentlich wollte es niemand hören, aber es musste auf den Tisch: Wie sehen die Evakuierungspläne im Falle eines AKW-Unfalls in Leibstadt aus? Darüber informierte der Schmitzinger Ortsvorsteher Lorenz Eschbach in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Sammelpunkt wäre im Falle eines Falles das Schmitzinger Gerätehaus, „hier werden die Leute mit dem Bus abgeholt, mit Jodtabletten versorgt und in Sicherheit gebracht“, erklärte Lorenz Eschbach. „Wir hoffen, dass das nie passiert, aber wir müssen trotzdem darüber reden.“ Die Aufgabe, für einen geordneten Rückzug zu sorgen, obliege dem Ortsvorsteher, der selbst erst mit dem letzten Bus das Dorf verlassen dürfe. Diese und weitere Details seien beim jüngsten Treffen der Ortsvorsteher diskutiert worden.

Mehr Geld für Wegewarte

Eine positive Nachricht hatte Lorenz Eschbach für die Wegewarte: Seitens der Stadt wurde beschlossen, im nächsten Jahr die Löhne um zehn Prozent anzuheben. Zum Thema Wahlen sagte er, dass die Kommunal- und Ortschaftsratswahlen künftig vor Ort, also wieder in Schmitzingen stattfinden sollen und nicht mehr, wie bisher, zusammen mit den benachbarten Ortsteilen in Waldkirch. Seitens der Stadt wurde beschlossen, im Laufe des nächsten Jahres in allen Ortsteilen Wärmebildaufnahmen von den Wohngebäuden durch den Klimamanager machen zu lassen. Beschlossen wurde auch, künftig die Blutspenderehrungen einheitlich zu handhaben, auch bezüglich der Geschenke oder einer Geldprämie.

Festgelegt wurde der Termin für die Bürgerversammlung auf Samstag, 28. Januar, im Gerätehaus. „Der Ortschaftsrat kümmert sich um die Bestuhlung, der Radsportverein übernimmt die Bewirtung“, so der Beschluss des Ortschaftsrats. Der Seniorennachmittag soll am 21. Januar stattfinden.

Bürgerversammlungen Die Termine der Bürgerversammlungen zum neuen Jahr in den Waldshuter Ortsteilen stehen schon fest. Die Veranstaltungen sind am Freitag, 13. Januar, in Indlekofen; am Samstag, 14. Januar, in Gaiß-Waldkirch; am Freitag, 20. Januar, in Eschbach; am Samstag, 21. Januar, in Oberalpfen und am Samstag, 28. Januar, in Schmitzingen.

Für den Fall, dass es in den kommenden Wintermonaten zu Stromausfällen kommt, wurde bereits in der vorausgegangenen Sitzung beschlossen, vorrangig für den Bereich des Feuerwehrhauses und der Gerätehalle ein Notstromaggregat anzuschaffen, das auch mit einem Traktor in Gang gehalten werden kann. Geeignet wären Traktoren ab 50 PS, „er muss halt gleichmäßig und notfalls auch mit Heizöl laufen“, sagte der Ortsvorsteher. Dabei verwies er auf die gegenwärtige Situation in Frankreich, „eine Mangellage, die wir vielleicht auch kriegen, vielleicht aber auch nicht.“

Am Feuerwehrhaus wurde inzwischen ein Defibrillator angebracht, im neuen Jahr sollen Schulungen an dem Gerät angeboten werden. Paul Granacher, stellvertretender Ortsvorsteher, berichtete über den Stand der Sanierungsarbeiten an den Feldwegen am Hungerberg in Richtung Ay. „Nachdem der Belag aufgebracht ist, müssen die Wegstrecken für eine Woche gesperrt werden“, erklärte er. Im nächsten Jahr stehe dann der „Chäppeleweg“ auf dem Sanierungsplan.