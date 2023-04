In Schmitzingen sind zwei Himmelsliegen aufgestellt worden, die eine wurde von der Stadt gespendet, die andere vom Ortschaftsrat finanziert. Die Standorte sind bei der Grillhütte und beim Sendemast. Die Liegen wurden von den Wegewarten mit einem Fundament versehen und fest im Boden verankert. Im gleichen Zug sollen auch die bestehenden Bänke saniert und neu gestrichen werden. In der Sitzung des Ortschaftsrats wurde auch beschlossen, die Piktogramme am Hochtannweg, im Felsenweg und im Hausmattenweg aufzufrischen und je ein weiteres Piktogramm aufmalen zu lassen. In dieser Sache will sich Ortsvorsteher Lorenz Eschbach mit der Stadt in Verbindung setzen, auch um die Kostenfrage zu klären.

Weiteres Thema war die Grillstelle am Geräteschuppen, die sanierungsbedürftig ist. Es ging um die Frage: Sanieren oder Abbauen? Da sich die Ortschaftsräte noch nicht einigen konnten, wurde der Beschluss auf die nächste Sitzung vertagt. Bestens organisiert war der Seniorennachmittag, der mit mehr als 30 Personen gut besucht war.

Geplant ist der Kauf von 100 bis 150 Stühlen ohne Sitzpolster für den Geräteschuppen sowie Tische für das Feuerwehrhaus. Die Tische wurden bereits organisiert, jetzt soll über das Netzwerk versucht werden, günstig an Stühle zu kommen. Unter dem Punkt Verschiedenes teilte der Ortsvorsteher mit, dass die Ortschaft über ein Restguthaben von rund 2500 Euro aus 2022 verfüge. Der Kanal an der Alten Waldkircher Straße sei verstopft. „Das muss unbedingt gemacht werden“, stellte Eschbach fest.