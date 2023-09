Mit dem Beginn des Monats September haben die letzten Arbeiten zur Renaturierung der Schlücht in Gurtweil begonnen. Gemäß einer europäischen Wasserrahmenrichtlinie muss die Durchgängigkeit des Gewässers, die aktuell noch durch zwei alte Schwellen verhindert wird, wieder hergestellt werden. Derzeit ist ein Bagger dabei, die beiden Schwellen im Bereich des Sportplatzes zu entfernen.

Danach sei laut einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg die „Durchwanderbarkeit des Bachs und damit der ökologische Zustand deutlich verbessert“. Das bedeutet, dass Fische und im Wasser lebende Kleintiere „beispielsweise für die Erschließung neuer Fraßplätze, zum Erreichen von Laichplätzen oder zur Kompensation der Verdriftung bei höheren Abflüssen“ von der Renaturierung profitieren.

Bereits in Jahr 2019 begannen die Arbeiten. Mit schwerem Gerät wurden drei steile Abstürze mit einer Höhe von bis zu drei Metern durchbrochen. Anschließend wurde das neue Flussbett als Raugerinne mit Störsteinen ausgebildet. Im Verlauf dieser Arbeiten wurden weitere, kleinere Schwellen rückgebaut. Das Flussbett wurde so für Fische flussaufwärts wieder durchgängig. In wenigen Tagen werden die Baumaßnahmen zur Renaturierung abgeschlossen sein.