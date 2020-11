Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Schlaglöcher am Tiengener Sulzerring beseitigt. Autofahrer parken vorläufig wieder sicher und trockenen Fußes

Der Parkplatz am Sulzerring in Tiengen ist am gestrigen Donnerstag gesperrt. Ein Bagger schüttet im Auftrag der Stadtverwaltung die Schlaglöcher zu und ebnet dadurch das unbefestigte Gelände.