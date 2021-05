Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Schaumbad im Stadtbrunnen: Woher die Bläschen im Steintrog in der Amthausstraße kommen

Redaktionsgeflüster: Elf Brunnen gibt es in Waldshut, ebenso viele in Tiengen. Die Reinigung der Tröge hinterlässt in manchen Fällen kurzzeitige Spuren. Eine Kolumne von Juliane Schlichter.