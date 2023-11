Die Künstlerin Adelheid Kreisz aus Korntal-Munchingen ist Gründerin ihres Schattentheaters Cadrage (Rahmen). Die Freunde Schloss Tiengen hatten sie eingeladen, um ihr aktuelles Stück „Eine Winterreise“, Improvisationen in Bild und Ton zu Musik von Franz Schubert und Gedichten von Wilhelm Müller, aufzuführen. In dem Stück verlässt ein junger Mann, zurückgewiesen von einem geliebten Mädchen, die Stadt: „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.“ In trauriger Stimmung wandert er ziellos durch sein Leben, überall und nirgends zuhause, erfüllt von Verlust, Schmerz, Zorn und Einsamkeit.

Die Künstlerin verstand es, mit ihren Figuren, Farben, Kulissen, Geräuschen, der Musik von Franz Schubert und Gedichten von Wilhelm Müller die traurige Stimmung der „Winterreise“ im Schattenbild wiederzugeben. Kreisz inszenierte das Stück hinter der Leinwand auf engstem Raum, umgeben von ihren Requisiten, in ausdrucksstarker Improvisation. Zwei Musikerinnen, Else Jordaens und Konstanze Liebeskind, begleiteten sie mit Flöte, Cello und Geräuschen. Man hörte Wind, Regen, Vogelgezwitscher und Musik.

Kreisz hatte alles selbst aufgebaut, von den Schattenspielfiguren bis zur Technik mit tragender Konstruktion, Lampe und Schirm. „Als Kind habe ich gerne Schattenfangen gespielt. Ich war begeistert, wenn mein Schatten weit über mich hinauswuchs. Wurde er klein und schlüpfte mir fast in die Schuhe, war er mir beinahe unheimlich. Die Lust am Spiel mit den Schatten ist mir bis heute geblieben.“ 1996 gründete sie die Schattenbühne Cadrage.

Die Aufführung hat starke Empfindungen beim Publikum hervorgerufen. Der Schwarzenbergsaal war fast ausverkauft. Die etwa 30 Zuschauer zeigten ihre Freude an dem Stück auch dadurch, dass sie nach der Aufführung einen Blick hinter die Leinwand warfen und mit den Künstlerinnen ins Gespräch kamen.