Waldshut-Tiengen vor 37 Minuten

Schade, aber notwendig: Das sagen Schüler zur Schließung der Schulen

Am Dienstag endete für die meisten Schüler in der Region die Schule in diesem Jahr. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Während sich einige über die vorzeitigen Ferien freuen, werden andere den Unterricht vermissen.