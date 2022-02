von Gregor Müller

Schach gilt als das „königliche Spiel“. Normalerweise verbindet man das Schachspiel mit zwei Kontrahenten, die tief gedankenversunken an einem Tisch sich gegenübersitzen und über ihren nächsten Zug grübeln. Doch auch dieses Idealbild ist in Zeiten von Corona – zumindest wenn es um den Vereinssport geht – nicht immer zutreffend.

Viele Sportvereine haben aufgrund hoher Inzidenzen derzeit ihr Präsenzprogramm stark reduziert oder sogar komplett eingestellt. So auch die Schachgemeinschaft (SGEM) Waldshut-Tiengen. Die sonst wöchentlichen Vereinsabende immer um 20 Uhr im Gemeinschaftsraum in Schmitzingen finden derzeit nicht statt und auch das Präsenz-Jugendtraining liegt auf Eis.

Gut, dass Schach die Möglichkeit bietet, auch am Computer gespielt zu werden. Und zwar nicht nur gegen ein – meist viel zu starkes – Computerprogramm, sondern gegen andere Schachspieler aus aller Welt. Im Internet bieten verschiedene Webseiten Plattformen an, auf denen man sich kostenlos registrieren kann und dann Spieler suchen kann, gegen die man am virtuellen Schachbrett antritt.

Auch Weltmeister spielt online

Sehr begehrt ist dabei etwa die Online-Plattform „Lichess“, auf der hin und wieder auch der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen unter dem Usernamen „DrNykterstein“ seine Gegner regelmäßig zum Schwitzen bringt.

Seitdem die SGEM Waldshut-Tiengen ihre Vereinsabende ausgesetzt hat, werden auf Lichess regelmäßig vereinsinterne Turniere organisiert. Dabei treten dann die Vereinsmitglieder jeweils gegeneinander an – jeder gegen jeden. Die Bedenkzeit, also die maximale Zeit, die für die eigenen Züge insgesamt verwendet werden darf, ist dabei eher klein gehalten, um die Veranstaltung nicht unnötig in die Länge zu treiben. Meist beträgt sie zwischen drei und fünf Minuten, was auch als „Blitz-Schach“ bekannt ist.

Andere Vereine mit im Boot

Kürzlich konnte der Waldshuter Schachverein sogar eine weitere Prämiere feiern: Das Lichess-Online-Turnier wurde ausgeweitet und nicht nur auf vereinsinterne Mitglieder beschränkt. Schachspieler des SC Lörrach-Brombach, des Kollegs St. Blasien und der RS Bad Krozingen haben sich auf Einladung am Freitagabend eingeloggt, um in Zweierteams gegeneinander anzutreten. Dabei belegte die SGEM Waldshut-Tiengen I den ersten, Brombach I den zweiten und die Mannschaft SGEM III den dritten Platz.

Waldshut-Tiengen Fez-Kinder lernen das Spiel der Könige Das könnte Sie auch interessieren

Die organisierten Online-Abende werden inzwischen von den Vereinsmitgliedern sehr gelobt, können aber natürlich Präsenzschach – in der gewohnt-nostalgischen Art am Brett – nicht ersetzen. Und so hofft wohl nicht nur die SGEM Waldshut-Tiengen, dass sich die Corona-Lage möglichst bald soweit ändert, dass die Vereinsabende wieder wie gewohnt stattfinden können.