von SK

Ein stark alkoholisierter Sattelzugfahrer hat nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag in Waldshut einen parkenden Lastwagen gestreift. Zu dem Vorfall beim Einparken kam es gegen 17 Uhr auf dem Zollhof im Gewerbepark Lonza. Der Fahrer des beschädigten Lkw hatte den Vorfall beobachtet und stellte seinen 55-jährigen Kollegen zur Rede, der laut Bericht der Polizei zwischenzeitlich seinen Sattelzug an einer anderen Stelle abgestellt hatte. Bei der Unfallaufnahme sei bei dem Sattelzugfahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen worden. Ein Überprüfung mit dem Testgerät habe einen Wert von über 2,5 Promille ergeben. Eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins folgten.