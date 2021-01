Der Fahrer des Sattelzugs, der laut Polizeisprecher Mathias Albicker 20 Tonnen Ladung mit sich führte, war am Montagvormittag von der Bundesstraße 500 kommend über die B 34 in östlicher Richtung auf die Kolpingbrücke gefahren, um unmittelbar darauf auf der Brücke zu wenden und in Richtung Albbruck zurück auf die B 34 zu fahren.

Bei dem Wendemanöver nahm er gegen 10.35 Uhr mutmaßlich die Kurve zu eng und streifte auf der Brücke ein Verkehrsschild und ein Geländer. „Der Auflieger des Sattelzugs hat sich daraufhin festgefahren“, teilt Albicker auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Ein Abschleppunternehmen hievte den Auflieger zurück auf die Fahrbahn. Der Einsatz endete laut Polizeisprecher um 12.30 Uhr.