Der Kirchenchor Gurtweil hat am Palmsonntag sein diesjähriges Passionskonzert gegeben. 19 Sänger unter der Leitung von Rita Schlageter sangen in der Pfarrkirche in Gurtweil. Das Programm war vielfältig und umfangreich. Gregorianische Lieder leiteten das Konzert ein. Zeitgenössische und mittelalterliche Kompositionen wechselten sich ab.

Am Beginn des Programms stand das gregorianische Antiphon „Crucem tuam adoramus“, was so viel heißt wie: „Dein Kreuz beten wir an“. Zu den neueren Stücken gehörten „Remember Me“ von Deborah Govenor und „Come To The Table Of The Lord“ von Patrick M. Liebergen in englischer Sprache. Andrea Oberle führte in diese Titel mit einer Übersetzung ein. Auch zu den Beiträgen aus dem Mittelalter in lateinischer Sprache gab es vor der jeweiligen Darbietung eine Übersetzung für das Publikum.

Einige der Lieder im Programm wurden von Instrumentalsolisten begleitet: Martin Umrath am E-Piano, Claudia Winje an der Querflöte und Franziska Mück an der Oboe. Insgesamt umfasste das Konzertprogramm 13 Stücke. Die zahlreichen Besucher erfreuten sich an dem vielstimmigen Chor, der perfekten Harmonie, der stimmungsvollen Darbietung und spendeten am Ende begeistert Applaus.

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Petra Schweizer hob die musikalische Leistung des Kirchenchors hervor und bedankte sich bei den Chormitgliedern für das Konzert und auch für die Beiträge in den verschiedenen Gottesdiensten. Der Kirchenchor Gurtweil hat seinen Probenabend immer dienstags um 20 Uhr im Pater-Jordan-Haus in Gurtweil. Wer Interesse am Mitsingen hat, kann gerne eine Probe besuchen.