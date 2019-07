Dogern – Das Wirtshaus im Hotzenwald, der Räuberkomödie von Kurt Egreder nachempfunden, öffnet mit der Premiere am Mittwoch, 17. Juli, seine Pforten. „S’Dogermer Kom(m)ödle“ hat im 20. Jubiläumsjahr sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Als Spielort wurde die Obere Mühle am Ortseingang von Richtung Birkingen her ausgesucht. Parkmöglichkeiten sind östlich der Birkinger Straße auf der Wiese unterhalb der evangelischen Kirche. Mit Ausnahme von Montag, 22. Juli, finden täglich jeweils um 19.30 Uhr bis einschließlich Samstag, 27. Juli, dort die Aufführungen statt. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Bis zum eigentlichen Beginn und in den Pausen werden kleine Getränke und Snacks angeboten. Die Plätze auf der überdachten Tribüne werden im Vorverkauf mit Reservierung vergeben. Zudem gibt es aber auch an der Abendkasse weitere Sitzplätze.

Die Vereinsvorsitzende Monika Karle und das Team der Mitwirkenden freut sich nach der langen intensiven Probenarbeit auf die Premiere. Marion Blossei, für die Regie und Kostüme zuständig, und Jenny Lohrer als Co-Regisseurin und für das Bühnenbild zuständig bringen jahrelange Erfahrung mit. Neue Souffleuse ist Silke Basler. Überhaupt sind in diesem Jahr neben dem festen Team an Theaterspielern auch eine ganze Reihe von Neulingen mit dabei.

Ganz dem Ursprung vom „Wirtshaus im Spessart“ nachempfunden hat Jenny Lohrer das Stück für die Dogerner Aufführungen umgeschrieben. Die Theaterfreunde, von denen viele in den letzten zwei Jahrzehnten keine einzige Aufführung verpasst haben, dürfen gespannt darauf sein, was sie im Jubiläumsjahr zu sehen bekommen. Mit dieser Hotzenwälder Variante des Klassikers von Kurt Egreder erweitert „s’Dogermer Kom(m)ödle die Reihe der bisherigen Aufführungen, die in jedem Jahr von den Darstellern mit Bravour gemeistert wurden. Bis dies aber auch in diesem Jahr der Fall sein wird, vergingen sehr viele Proben, die zuletzt am Aufführungsort stattgefunden hatten. Bereits vor der Premiere hat sich gezeigt, dass mit der Auswahl des neuen Spielortes die Verantwortlichen des Dogerner Theatervereins eine ideale Entscheidung getroffen haben.