„Insgesamt ist die Stimmung in den sozialen Einrichtungen richtig gut“, hat Landrat und Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Waldshut, Martin Kistler, resümiert. Michael Guldi, Leiter der Sozialen Dienste, hat Kistler mit einer Delegation des DRK-Kreisverbands Waldshut zu einer Besichtigung von sozialen Einrichtungen und zum Kennenlernen der sozialen Dienste eingeladen. Dies schreibt der DRK-Kreisverband Waldshut in einer Pressemitteilung.

Erste Station war die Gemeinschaftsschule Albbruck. DRK-Schulsozialarbeiter Markus Schwenk sprach über positive Effekte seiner Arbeit, scheute sich jedoch nicht, Kritik zu äußern und Probleme wie den Personalmangel anzusprechen. Für die Kinder und Jugendlichen, die zum Teil aus schwierigen Elternhäusern stammen, steht er als vertrauensvoller Ansprechpartner zur Verfügung und gilt als Schnittstelle zu externen Einrichtungen, wie der Familienhilfe und dem Jugendamt.

Zweiter Stopp war am Waldkindergarten in Dogern, den das DRK vor Kurzem in Kooperation mit der Gemeinde eröffnete. Leiter Joshua Wuttke und Michael Guldi zeigten das stets wachsende Angebot. Kurz warfen die Gäste einen Blick in den Bauwagen, erkundigten sich nach den Schlechtwetter- und Noträumen und kletterten in das Tipi mit Sitzgelegenheiten und Feuerstelle. In der Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut wurde in der vom DRK betriebenen Mensa ein Mittagessen serviert.

Zuletzt besuchte die Delegation den Schülerhort im Obergeschoss der Hans-Thoma-Grundschule in Tiengen. Hortleiterin Sabine Maier-Jaerke berichtete über die großzügigen Räume und die Entfaltungsmöglichkeiten für die Schüler, die Vorteile durch die Nähe zur Schule und die laufenden Aktionen und Projekte mit den Bewohnern des Hauses am Seidenhof oder der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Guldi und Kistler zogen ein positives Resümee aus dem Besuch der Einrichtungen. Ideen und Anregungen wurden ausgetauscht, aber auch Probleme wie der akute Personalmangel und die dadurch eingeschränkte (Weiter-)Entwicklung von Projekten wurden diskutiert.