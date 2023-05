Keine der im Gemeinderat vertretenen Parteien in Waldshut-Tiengen hat sich mit der Entscheidung, wen sie bei der Oberbürgermeister-Wahl unterstützen wird, so viel Zeit gelassen wie die Grünen. Nun haben die Mitglieder der Gemeinderatsfraktion wie auch des Ortsverbands eine Entscheidung getroffen: Sie sprechen sich für die Wahl von Martin Gruner aus.

Damit stellen sich vier der fünf im Gemeinderat der Großen Kreisstadt vertretenen Parteien einhellig oder in Teilen hinter den früheren Beigeordneten und jetzigen Gegenkandidaten von Amtsinhaber Philipp Frank.

Intensiver Entscheidungsprozess in Ortsverband und Fraktion

Wie die Fraktionssprecherin Petra Thyen und der Ortsvereinssprecher Marco König in einem Pressegespräch darstellten, sei die Entscheidung bei den Grünen sowohl im Ortsverein als auch in der Fraktion einstimmig getroffen worden. Dem Ganzen sei aber ein „intensiver interner Entscheidungsprozess“ vorausgegangen, so Thyen. Erwogen worden sei auch die Suche nach einem eigenen Kandidaten oder eine neutrale Haltung, wie sie die CDU-Fraktion einnimmt.

Den Ausschlag zugunsten Gruners hätten letztlich mehrere Punkte gegeben: „Er tritt überparteilich an und vertritt in verschiedenen Punkten grüne Positionen“, so Thyen. Dazu zählten die Pläne in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bis 2040, der Ausbau von Nahwärme und Photovoltaik. „Wichtig und zukunftsweisend“, seien aus Grünen-Sicht aber auch Gruners Ideen zu alternativen Wohnformen und Schaffung neuer Mobilitätsangebote. „Viele dieser Dinge fordern wir im Gemeinderat auch schon lange“, sagt Thyen.

Kompetenzen in Verwaltung und freier Wirtschaft überzeugen

König hebt derweil auf die fachlichen Kompetenzen ab, die die Grünen letztlich überzeugt hätten: „Herr Gruner verfügt über ein sehr vielfältiges Profil, hat sowohl eine langjährige Erfahrung in der Verwaltungsarbeit also auch in der freien Wirtschaft gesammelt.“ Auf jeden Fall stelle er eine „interessante und wählbare Alternative“ für die Bürger dar, so König weiter.

Freilich: Nicht in allen Punkten stimmten die Positionen des Kandidaten mit Grünen-Standpunkten hundertprozentig überein, daraus macht Thyen keinen Hehl: „Das bringt es eben mit sich, wenn ein Kandidat parteiübergreifend antritt.“ Doch Erfahrungen der Grünen im Land seien mit solchen Kandidaten durchaus positiv, so die Fraktionssprecherin.

Das hätten Erkundigungen beim Grünen-Landesverband gezeigt. Andererseits sei aber auch das Miteinander von Verwaltungsspitze und Gemeinderat immer geprägt von unterschiedlichen Standpunkten und Interessen – und dem Ringen um Kompromisse.

Vorerst keine finanzielle Unterstützung

Die Unterstützung von Martin Gruner werde laut Petra Thyen vor allem in inhaltlicher und öffentlichkeitswirksamer Form erfolgen. Geplant seien unter anderem Auftritte von Grünen-Vertretern in Gruners Podcast, auch gemeinsame öffentliche Auftritte seien vorgesehen. Über eine finanzielle Unterstützung des Wahlkampfs hätten die Mitglieder noch nicht entschieden, so Thyen.

