Vor 25 Jahren

St. Blasien/Höchenschwand – Der Rückgang des bis dahin florierenden Kurwesens auch im Kreis Waldshut wegen der Sparbeschlüsse der neuen Gesundheitsreform begann vor 25 Jahren. Nach der Klinik „Alpenpanorama“ in St. Blasien, die die Hälfte der Belegschaft entlassen musste, erwischte es Mitte November 1996 auch die Fachklinik „Silvasana“ in Höchenschwand. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) kündigte dem 170-Betten-Haus den Belegungsvertrag für 60 Betten. Über die Zahl von Kündigungen, vom Arzt bis zum Zimmermädchen, äußerte sich die Klinik noch nicht. Doch letztlich führte der Rückzug der BfA dazu, dass das Haus „Silvasana“ geschlossen werden musste. Höchenschwands Bürgermeister Werner Rautenberg bedauerte im November 1996 nicht nur den zu erwartenden Verlust von zumindest 100 Arbeitsplätzen, sondern auch den Rückgang um rund 100.000 Übernachtungen bei momentan 430.000 Übernachtungen jährlich in der Gemeinde. Die CDU-Höchenschwand hatte bereits bei Verabschiedung der Gesundheitsreform im Juni die Befürchtung geäußert, dass bei einem Rückgang der Kuren um etwa 30 Prozent mit einem Verlust von etwa 250 Arbeitsplätzen im „Dorf am Himmel“ gerechnet werden müsse.

Kreis Waldshut – „Um etwa 36 Prozent steigen im neuen Jahr im Kreis Waldshut die Müllgebühren“, schrieb der Alb-Bote am 28. November 1996. Begründet wurde dies in einer Sitzung des Kreistags mit der jetzt angelaufenen Verbrennung des Hausmülls in Schweizer Anlagen, was Zusatzkosten in Höhe von 11 Millionen DM verursache, sowie steigenden Kosten bei der Abfallverwertung. Ab 1. Januar 1997 galten diese Gebühren: 244 DM (bisher 179 DM) für den 35-Liter-Eimer, 305 DM (bisher 224 DM) für den 50/60-Liter-Eimer. Den kleinen Mülleimer benutzten damals 14.000 Haushalte, den größeren Eimer 31.500 Haushalte. Der Müllsack kostete neu 8,50 DM, bisher 6,00 DM.

Vor 50 Jahren

Wutöschingen – Die Eltern der Schüler des Wutachtals bis hinauf nach Grimmelshofen wollen nicht länger tatenlos zusehen, wie ihre Kinder in Bussen zusammengepfercht die Fahrt nach Waldshut eine Stunde und länger zubringen müssen, so der Alb-Bote am 20. November 1971. Mit rund 60 Unterschriften wurde der Beschluss der Elternversammlung bekräftigt, eine Protestresolution in Karlsruhe den Zuständigen der Bundesbahn zu überreichen. Seit Stilllegung der Wutachtalbahn waren vier bis fünf Bahnbusse für weit über 400 Personen, hauptsächlich Schüler, eingesetzt. „Diese Busse sind total überbesetzt“, kritisieren die Eltern und fordern zusätzliche Busse.

Vor 70 Jahren

Unterlauchringen – Wegen des Zuzugs von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatte auch in Unterlauchringen die Wohnungsnot drastische Formen angenommen. Auf einer Versammlung mit dem Gemeinderat Ende November 1951 wurden 18 dringliche Wohnungsgesuche behandelt. Davon zeigten viele erschütternde Wohnungsverhältnisse auf, die auch aus gesundheitlicher Sicht als unzumutbar bezeichnet wurden. Doch mangels Wohnraum konnten nur drei der 18 Anträge positiv beschieden werden. Insgesamt standen 71 Anträge von langjährigen Lauchringer Einwohnern auf der seit 1948 bestehenden Liste der Wohnungssuchenden, die als dringlich eingestuft waren.

Vor 100 Jahren

Kreis Waldshut – Ende November 1921, die Zeit der galoppierenden Inflation im deutschen Reich, waren die begehrten Schweizer Stumpen eine teure Angelegenheit. Dies verdeutlichte die am 30. November 1921 im Alb-Bote veröffentlichte Notiz über einen Deutschschweizer, der auf seiner Reise in die alte Heimat in einem Schwarzwaldort im Kreis Waldshut acht Päckchen Stumpen zu je zehn Stück als Geschenk mitführte. Als er sie beim deutschen Zoll anmeldete, wurde ihm eine Rechnung präsentiert, die sich dank der Inflation auf 551,60 Mark belief. Doch er zahlte seinen Zoll, denn für 551,60 Mark reichten umgerechnet 12 Schweizer Franken.