Mit Unterstützung der Stadt Waldshut wurde in Westafrika eine Schule gebaut, in Bad Zurzach ein neuer Bohrturm errichtet, Verena Teufel mit 90 zum „seltenen Wiegenfest“ gratuliert und der Balken in einem Schützengraben angesägt – Werner Huff hat wieder die kuriostesten oder auch schönsten Berichte aus dem Alb-Bote-Archiv von vor 25, 50, 70 und 100 Jahren zusammengetragen.

Vor 25 JahrenWaldshut-Tiengen – In einer der ärmsten Gegenden von Burkina Faso in Westafrika soll für 30.000 DM eine Schule mit vier Klassen gebaut werden, so der Alb-Bote am 17. April 1996. Der Waldshuter Rechtsanwalt und Projekt-Initiator