Vor 25 Jahren

Waldshut – 31.000 Besucher kamen nach Angaben der Bundeswehr auf den Waldshuter Chilbiplatz, um die fünftägige Ausstellung „Unser Heer“ zu sehen. Am 1. Mai 1996 eröffnet, ging die Militärschau am Sonntag, 5. Mai, zu Ende. Optisch dominierten diverse Panzerfahrzeuge. Da drehte sich der „Leopard“ unter seinem bewegungslos verharrenden Geschützturm um die eigene Achse, da walzte der kolossale Bergepanzer „Büffel“ vor und hob den Kleinpanzer „Wiesel“ am Kranhaken in die Luft. Am Samstag sprangen über dem Chilbiplatz in sechs Durchgängen Fallschirmjäger ab. In die Luft gingen auch Ausstellungsbesucher. An den fünf Tagen wurden insgesamt 208 Rundflüge mit dem Hubschrauber verlost. Aus der Feldküche wurden fast 2000 Portionen Erbseneintopf an die Besucher ausgegeben. Zu den Besuchern zählte auch der von der Bundeswehr umworbene Nachwuchs: 713 Schüler aus 30 Klassen.

Waldshut – Der Waldshuter Anwalt und Landtagsabgeordnete Peter Straub (CDU) soll neuer Landtagspräsident werden, berichtete der Alb-Bote am 8. Mai 1996. Der damals 56-Jährige, bisher Vizepräsident des Landtags, wurde in Stuttgart von der CDU-Landtagsfraktion einstimmig als Kandidat nominiert und kurz darauf gewählt. Er löste den bisherigen Präsidenten Hopmeier ab, der aus dem Landtag ausschied. Stellvertretender Landtagspräsident wurde der bisherige Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser. Als einer der ersten gratulierte der Waldshuter Landrat Bernhard Wütz namens des Kreistags dem nominierten Peter Straub, der auch Mitglied des Kreistags war. Nach den Landtagswahlen von 2001 und 2006 wurde Straub jeweils in seinem Amt bestätigt. Nach der Landtagswahl 2011 gehörte er nicht mehr dem Landtag an und trat daher auch nicht mehr zur Wahl des Landtagspräsidenten an.

Vor 50 Jahren

Lauchringen – „Grünes Licht“ für die neue Gemeinde Lauchringen, hieß es am 22. Mai 1971 im Alb-Bote. Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Gemeindehalle Oberlauchringen wurde die Vereinbarung über die Bildung der Gemeinde Lauchringen aus den beiden bisherigen Gemeinden Ober- und Unterlauchringen von den beiden Bürgermeistern Schmidt und Strittmatter unterzeichnet. Von beiden wie auch vom Vertreter des Landratsamtes, Dr. Nothhelfer, wurde die Unterzeichnung als historische Stunde in der Geschichte der beiden Klettgaugemeinden bezeichnet.

Vor 70 Jahren

Waldshut – Weil 300 Haushalte ihre zum Bezug von Kohle benötigten Berechtigungskarten auf dem Rathaus noch nicht abgeholt hatten, setzte die Stadt eine Frist bis zum 19. Mai 1951, so der Alb-Bote. Wer die Karte bis dahin nicht abgeholt und seinem Kohlehändler übergeben habe, könne nicht damit rechnen, für den kommenden Winter eine Kohlezuteilung zu erhalten. Verschiedene Haushaltungen spekulierten offenbar darauf, aufgrund von Beziehungen ihre Kohlen „unter dem Ladentisch“ erhalten zu können, warnte die Stadt.

Vor 100 Jahren

Kreis Waldshut – Im Kreis Waldshut würden von den Metzgern höhere Fleischpreise verlangt wie sonst nirgends im Land, klagten im Mai 1921 viele Verbraucher. Bei einer vom Bezirksamt einberufenen Versammlung mit Metzgern, Gewerkschaftsvertretern, Landwirten und Konsumenten wurde die Kritik wegen zu hoher Fleischpreise erneuert, zumal die Viehpreise gesunken waren.

Nach langer und heftiger Diskussion konnten die Teilnehmer eine Einigung erzielen. Der Preis für Fleisch der 1. Qualität wurde auf 12 Mark pro Pfund festgesetzt, für Fleisch 2. Qualität auf 10 Mark pro Pfund. Bisher mussten zwischen 13,50 Mark und 15 Mark für die unterschiedlichen Qualitäten bezahlt werden.