Vor 25 Jahren

Dogern – Bei herrlichem Sommerwetter hatte das Freilicht-Dokumentarspiel „Der Kaiser kommt“ im Rahmen der Feiern zu „1000 Jahre Österreich und 625 Jahre Hauensteinische Einigungen“ Mitte Juli 1996 in Dogern Premiere. Allerdings mussten die rund 400 Zuschauer eine einstündige Verspätung des Spielbeginns hinnehmen. Durch einen Organisationsfehler waren die Beschallungstechniker zu spät bestellt worden. Wenn auch nicht belegt ist, dass der österreichische Kaiser im Jahre 1777 nach Dogern kam – die Spieler setzten das Geschehen engagiert in Szene. Die Zuschauer merkten bald, welch großer organisatorischer Aufwand betrieben wurde und dass man eine glückliche Hand bei der Auswahl der Darsteller (Michael Kreutzpointner als Kaiser, Josef Schlachter als Redmann und Horst Wieland als Einungsmeister) hatte. Geschrieben wurde das Zweistundenstück von der Ankunft des Kaisers im Sechsspänner vor dem Dogerner „Hirschen“ von Eberhard Beck, inszeniert von Christa Kapfer. Die insgesamt sieben Vorstellungen wurden von 2800 Zuschauern besucht.

Waldshut – Den Wasserschaden, der durch eine von unbekannter Hand geöffnete Löschwasserleitung im neuen Probelokal der Stadtmusik im Kornhaus verursacht wurde, schätzte der Sachverständige Ende Juli 1996 auf 130.000 Mark. Der 300 Quadratmeter große Fußboden musste entfernt werden, Schüttung, Spanplatten und Teppichboden waren unbrauchbar geworden. Die Stadtmusik investierte in den Ausbau ihres Probelokals, das sie im Oktober 1996 in Betrieb nehmen wollte, insgesamt 300.000 Mark. Geld aus Spenden, Erlösen aus Konzerten und Aktionen sowie freiwilligen Leistungen von Mitgliedern und Handwerkern. „Die neue Belastung von 130.000 DM können wir nicht mehr aufbringen“, sagte Vorsitzender Peter Kaiser und war froh, dass OB Albers sich dafür einsetzen wollte, dass die Kosten nicht an der Stadtmusik hängen bleiben.

Vor 50 Jahren

Waldshut – Der Verleger des Alb-Bote und Inhaber der Buchdruckerei Zimmermann, Dr. Max Lindemann, starb am 8. Juli 1971 den plötzlichen Herztod im Alter von 70 Jahren. Der aus Potsdam stammende Arzt war durch seine aus dem Verlag Zimmermann stammende Ehefrau nach dem Zweiten Weltkrieg nach Waldshut gekommen und hatte sich ab 1949 in die neue Aufgabe als Verleger eingearbeitet. Ein halbes Jahr vor seinem Tod hatte Lindemann mit dem Verlag des SÜDKURIER eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, aus der nunmehr folgerte, dass zunächst der SÜDKURIER-Prokurist Hans Arnold als Leiter des Alb-Bote-Verlags eingesetzt wurde. 1972 übernahm der SÜDKURIER den Alb-Bote, der seither Teil des SÜDKURIER Medienhauses ist.

Vor 70 Jahren

Bonndorf – Das Interesse der Wanderfreunde an der geologisch und botanisch einzigartigen Wutachschlucht sei „im Hinblick auf die gegenwärtigen Auseinandersetzungen über den Bau einer Wutachtalsperre“ im ständigen Steigen begriffen, weshalb der Schwarzwaldverein die Wege neu befestigt und neue Geländer angebracht habe, war am 23. Juli 1951 im Alb-Bote zu lesen. Seit 1943 war eine Talsperre ab Bad Boll geplant, deren Stausee durch einen Stollen mit dem Schluchseekraftwerk Witznau verbunden werden sollte. Die 1951 wieder aufgenommenen Stauseepläne stießen wegen befürchteter Folgeschäden für die Wutachschlucht infolge Wasserentzugs auf starken Widerstand und wurden 1960 aufgegeben.

Vor 100 Jahren

Laufenburg – „Am helllichten Tage wurde in der Villa Lange eingebrochen, ohne dass die weiblichen Bewohner es bemerkten“, so der Alb-Bote in seiner Ausgabe Ende Juli 1921. „Die Frechlinge – es müssen deren zwei gewesen sein – kleideten sich im Zimmer des jungen Herrn vollständig neu ein, indem sie ihre eigenen schäbigen Kleider ablegten und die gestohlenen neuen anzogen. Sie rasierten sich sogar im Zimmer, durchsuchten alle Laden, taten sich an Esswaren gütlich und verdufteten dann. Erst abends entdeckte man den frechen Einbruch“, so der Alb-Bote.