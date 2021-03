Das Waldshuter Freibad eröffnet mit Chlor in größeren Mengen und Algenvernichtungsmittel die Saison, der Grundstein für das Sto-Kommunikationstentrum in Stühlingen wird gelegt, in Häusern hält das elektrische Einzug: Werner Huff hat im Alb-Bote-Archiv wieder die interessantesten Meldungen von vor 100, 70, 50 und 25 Jahren zusammengetragen.

Vor 25 JahrenWaldshut – Mit Chlor in größeren Mengen, viel Frischwasser, chemischen Stabilisatoren, Algenvernichtungsmittel und einer gehörigen Portion Optimismus wird auch in diesem Jahr die Freibadsaison in Waldshut eröffnet werden, so der