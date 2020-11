Vor 25 Jahren

Tiengen – Während sich die deutsche Büromöbelindustrie noch immer im Konjunkturtal befand, gelang es der Tiengener Stuhlfabrik Martin Stoll, gegen internationale Konkurrenz zwei Großaufträge zu holen, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 10. November 1995. In die Bibliothèque de France, den von Präsident Mitterand initiierten Prachtbau in Paris, wurden 3700 Stühle geliefert und die Telecom-Tochter DeTeMobil in Bonn orderte 4155 drehbare Besucherstühle mit höher verstellbarer Armlehne. Der Stuhl für die Pariser Bibliothek wurde von deren Erbauer, dem Stararchitekten Perrault, als ein ein Meter hohes klassisches Holz-stollengestell mit wie freischwebend anmutender Sitzschale entwickelt. Firmenchef Martin Stoll stellte damals zufrieden fest: „Diese beiden Großaufträge erfüllen meine Mitarbeiter und mich mit großem Stolz, sie sichern darüber hinaus auch in einer konjunkturelle angespannten Situation für längere Zeit die Beschäftigung im Unternehmen.“ Leider schützten die beiden Großaufträge die Tiengener Stuhlfabrik nur vorübergehend, denn sie musste 2006 ihren Betrieb einstellen.

Waldshut – „Mit der Schließung des Schiesser-Werkes in der Waldshuter Schmittenau verlieren Ende Juni 1996 hundert Frauen ihren Arbeitsplatz“, berichtete der Alb-Bote am 14. November 1995. Der Vorstand des Wäscheherstellers informierte am Tag zuvor Betriebsrat und Betroffene ebenso wie die 87 Mitarbeiterinnen in Neustadt, deren Betrieb ebenfalls geschlossen wurde. Von den 101 Betroffenen in Waldshut war ein erheblicher Teil in Teilzeit beschäftigt. Mit dem Betriebsrat sollte nun ein Sozialplan ausgearbeitet werden. Die für 1996 angekündigte Schließung wurde mit zunehmender Kaufzurückhaltung begründet. Für Waldshut, wo überwiegend Damen-Tagwäsche gefertigt wurde, wurde für das laufende Geschäftsjahr ein weiterer Umsatzrückgang von sieben Prozent befürchtet. In Deutschland beschäftigte Schiesser damals 3600 Mitarbeiter an sieben Standorten. In den Folgejahren geriet Schiesser in die Insolvenz und wurde 2012 von einem israelischen Unternehmen übernommen. Am Stammsitz Radolfzell ist die für Design und Logistik zuständige Zentrale beheimatet, produziert wird nur noch in Griechenland, Tschechien und der Slowakei.

Vor 50 Jahren

Waldshut – „Der Brückenbau geht seiner Fertigstellung entgegen“, so der Alb-Bote am 14. November 1970 über das Richtfest für die Kolpingbrücke, die Nachfolgerin der 1902 erbauten und im Februar 1970 abgebrochenen Eisengitterbrücke. Am Richtfest nahm in Vertretung von Landrat Schäfer der junge Verwaltungsjurist Bernhard Wütz teil, der während seiner Ausbildsungszeit als Regierungsbeamter vorübergehend im Landratsamt tätig war. Dorthin kehrte er 1980 für fast 26 Jahre als Landrat zurück.

Vor 70 Jahren

Waldshut – Die junge Hebamme Elisabeth Schweickert aus der Waldeckstraße erhielt vom Gemeinderat die Genehmigung zur Ausübung ihres Berufs in der Stadt Waldshut, so der Alb-Bote am 15. November 1950. Ihre Ausbildung hatte sie bei Chefarzt Kirner am Waldshuter Krankenhaus sowie in Donaueschingen erhalten. Nach ihrer Prüfung an der Hebammenschule der Uni Freiburg hatte sie am 1. März 1949 auswärts ihre erste Stelle angetreten. Neben Schweickert war in Waldshut weiterhin noch die langjährige Stadthebamme Anna Sibold tätig.

Vor 100 Jahren

Nöggenschwiel – Von der im Herbst 1920 im Kreis Waldshut grassierenden Maul- und Klauenseuche war Nöggenschwiel Mitte November befreit. 36 von 46 Stallungen waren betroffen gewesen, neun Stück Großvieh und vier Kälber mussten notgeschlachtet werden. (hff)