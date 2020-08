Vor 25 Jahren

Albbruck – Bis zum August 1995 war der seit vier Jahren andauernde Krieg im ehemaligen Jugoslawien für viele Menschen in Albbruck eine Sache, die weit weg von Deutschland passiert. Mit dem Tod des 15-jährigen Mitschülers oder Freundes Iljo O. durch eine serbische Granate in seinem bosnischen Heimatort Matici, Kreis Orasje, rückte der blutige Konflikt plötzlich ganz nahe. Iljo war auf Besuch bei seinen Eltern, die ihn vor dreieinhalb Jahren nach Albbruck zu einem Onkel schickten, um ihren Sohn vor dem Krieg zu schützen. Der 15-Jährige hatte im Juli 1995 mit seinen Mitschülern der 9. Klasse noch den gut bestandenen Hauptschulabschluss gefeiert. Später wollte er die Metallfachschule besuchen. Ende Juli fuhr er mit seinem Onkel in die bosnische Heimat zu den Eltern in das Dorf, das immer wieder mal von verfeindeten Serben beschossen wurde. Bisher hatte es wohl nur Sachschäden gegeben. Doch an dem Abend im August, als Iljo O. sich mit 14 weiteren Jugendlichen wie die Tage zuvor im Dorf zusammensetzte, schlug eine Splittergranate mitten in der Gruppe ein. Iljo O. und sechs seiner Ferienfreunde waren sofort tot, drei weitere Verletzte starben Tage später, wie der Alb-Bote am 23. August 1995 berichtete.

Waldshut/Klettgau – Die Karussellfahrten auf dem Waldshuter Chilbiplatz waren an diesem Mittwoch, dem Familientag, zum halben Preis zu haben, doch für einen 19-Jährigen aus dem Klettgau wurde es besonders teuer. Bei der Fahrt mit dem Kettenkarussell flatterten dem jungen Mann zwei Tausendmarkscheine aus der Hosentasche. Machtlos musste der Pechvogel mit ansehen, wie sein schönes Geld zu Boden trudelte und dort von drei Männern aufgesammelt wurde, die sich schnurstracks aus dem Staub machten. Zeugen beobachteten den Vorgang und konnten der Polizei gute Personenbeschreibungen geben. Das Trio wurde später von der Polizei in der Innenstadt überprüft, doch die beiden Tausender fanden sich nicht in ihrem Besitz. Der 19-Jährige hatte das Geld von seinem Arbeitgeber für den bevorstehenden Urlaub erhalten.

Vor 50 Jahren

Riedern a.W. - 250.000 DM Sachschaden verursachte ein Brand, dem am 25. August 1970 in Riedern a.W. das Gasthaus „Zum Kranz“ zum Opfer fiel. Die Feuerwehren aus Riedern, Ühlingen und Waldshut konnten von dem stattlichen Gebäude nichts mehr retten. Das Vieh, darunter 19 Stück Großvieh, und einen großer Teil des Inventars konnten sichergestellt werden. Einige Tage später gab ein Neunjähriger, der mit seiner Großmutter im „Kranz“ in Ferien weilte, zu, auf dem Heuboden mit einem Feuerzeug gespielt zu haben.

Vor 70 Jahren

Erzingen – Der Winterfahrplan brachte laut Alb-Bote vom 30. August 1950 eine „begrüßenswerte Neuerung durch die Einlegung eines neuen Zugpaares Waldshut-Erzingen-Waldshut“. Abfahrt in Waldshut um 10:10 Uhr, Erzingen an 10:40 Uhr, Erzingen ab 10:55 Uhr und Waldshut an 11:26 Uhr. „Damit dürfte den Wünschen von Erzingen und Grießen weitgehend Rechnung getragen werden“, so der Alb-Bote.

Vor 100 Jahren

Stühlingen – „Der in Stühlingen erst kürzlich gegründete Fußballclub wird zu seinem ersten Wettspiel auf dem hiesigen Sportplatz am Sonntag, 29. August, antreten“, informierte der Alb-Bote am 27. August 1920. Der neue Verein erwartete als ersten Gegner die 3. Mannschaft des sehr erfolgreichen VfB Waldshut. „Wir wünschen dem jungen Verein, dass er durch sein erstes Auftreten die Sympathien der Stühlinger erringen kann und schließen mit einem kräftigen Hipp, Hipp, Hurra“, schrieb der Alb-Bote. Was dem jungen Fußballverein wohl gelang, denn die Stühlinger Elf besiegte ihre Gäste mit 1:0.