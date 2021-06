Vor 25 Jahren

Jestetten/Lottstetten – Zum Fahrplanwechsel am 2. Juni 1996 wurden zwei neue Buslinien nach Jestetten und Lottstetten eingerichtet, informierte der Alb-Bote. Die Busse, die ab Erzingen um 15.15 Uhr und 17.15 Uhr nach Jestetten und Lottstetten eingesetzt wurden, waren zeitlich direkt an die Regionalexpresszüge ab Basel angebunden. Beide Busse fuhren als Schnellbusse über das Wangental/CH direkt ins ehemalige Zollausschlussgebiet. Damit entfiel der Umweg über Schaffhausen, den die Bevölkerung bisher in Kauf nehmen musste. Die Fahrtzeit von der Kreisstadt Waldshut reduzierte sich um bis zu 27 Minuten. „Damit werden vor allem Schülerinnen und Schülern sowie Berufstätigen attraktivere Verbindungen angeboten“, so der Alb-Bote.

Tiengen – „Die Stuhlfabrik Martin Stoll steckt in einer offensichtlich ernsten Liquiditätskrise“, berichtete der Alb-Bote am 5. Juni 1996. Die nach ihrem Gründer benannte und von ihm geführte Firma habe in den letzten Jahren angesichts eines scharfen Wettbewerbs in der Büromöbelbranche eine schwankende Entwicklung genommen. Mehrmals habe es Kurzarbeit gegeben, 1995 auch einen Personalabbau. Die aktuelle Krise stehe in einem Zusammenhang mit einem von einer Gläubigerbank gekündigten Kredit von einigen Hunderttausend DM, angesichts des Gesamtvolumens von etlichen Millionen eine relativ geringe Summe. Doch offenbar sei der Bankenpool initiativ geworden, die Waldshuter Sedus Stoll AG zur Übernahme der Tiengener Firma zu gewinnen. Ein Sedus-Sprecher wie auch Martin Stoll selbst sprachen nicht von einer Übernahme, sondern allenfalls von einer Kooperation. Dazu kam es jedoch nicht. Martin Stoll leitete noch bis 1999 die Firma, die im gleichen Jahr von einer niederländisch-deutschen Büromöbelgruppe übernommen wurde. Am 31.12.2006 wurde die Produktion der Firma Stoll in Tiengen eingestellt. Martin Stoll starb 92-jährig im Jahr 2012.

Vor 50 Jahren

Birkendorf – Die am 6. Juni 1971 in Birkendorf erfolgte Weihe der von der Firma Schwarz in Überlingen gebauten Orgel wurde, so der Alb-Bote am 9. Juni, zu einem besonderen kirchenmusikalischen Ereignis für die Gemeinde. Die neue Orgel sei eine „Zierde und große Bereicherung des Gotteshauses“ und die Feierstunde habe ein „schönes Beispiel guten Gemeinschaftsgeistes, vorbildlichen Opfersinns und dankbarer Gesinnung“ gegeben.

Vor 70 Jahren

Waldshut – Die 1928 gegründete Schluchseewerk AG feierte am 2. Juni 1951 mit der Inbetriebnahme der dritten Stufe, des Kraftwerks am Rheinufer in Waldshut, die Fertigstellung des 1929 begonnenen, damals größten europäischen Pumpspeicherwerks. Von 1929 bis 1932 war die erste Stufe, das Kraftwerk Häusern, erbaut worden. Der Bau der Stufe zwei, Kraftwerk Witznau, fiel fast ganz in die Kriegszeit und konnte trotz riesiger Material- und Personalschwierigkeiten nach den besten Regeln der Technik fertiggestellt werden. Die dritte Stufe, das Kraftwerk Waldshut, wurde 1943 begonnen und erlebte die allerschwerste Zeit des Zusammenbruchs und des Wiederaufbaus. Insgesamt wurden fünf Talsperren errichtet, die größte am Schluchsee.

Vor 100 Jahren

Lottstetten – In einen schweren Unfall verwickelt wurde am 5. Juni 1921 ein mit 14 Personen aus Zürich besetztes Lastauto, ein Ford mit aufgestellten Sitzbänken. Das überladene Fahrzeug kam bei Balm bei einem Wendemanöver ins Schleudern und prallte gegen einen Telefonmasten. Die 14 Personen wurden herausgeschleudert. Eine Frau starb an inneren Verletzungen, vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Sie wurden ins Spital Schaffhausen eingeliefert. Der Chauffeur wurde unter der Anklage der fahrlässigen Tötung in Haft genommen.