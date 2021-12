Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Vor fünf Jahren wurde das bis dahin in der Polizeidirektion in Tiengen untergebrachte Polizeirevier Waldshut-Tiengen nach Waldshut verlegt, so der Alb-Bote am 5. Dezember 1996. Es mietete sich in den früheren Technikräumen des Alb-Bote in der Poststraße ein. Die Polizei feierte diesen Anlass mit einem Stehempfang, an dem Vertreter der Justiz, der Kommunen und Nachbarn teilnahmen. Polizeidirektor Herbert Flath und 1. Polizeihauptkommissar Ulrich Stather, der Hausherr des Waldshuter Reviers, erinnerten an die Hintergründe der Rückkehr des Reviers, das 1984 von Waldshut in den Neubau der Polizeidirektion in Tiengen verlegt worden war. Doch schon bald machte sich im Direktionsgebäude Raumnot bemerkbar, sodass an die Rückverlegung des Reviers nach Waldshut gedacht werden musste. Dies geschah 1991. Grußworte sprachen Landgerichtspräsident Jürgen Klein für die Justiz, Lauchringens Bürgermeister Bertold Schmidt für die Kreisgemeinden und Ordnungsamtsleiter Baltes für die Stadt Waldshut-Tiengen.

St. Blasien/Bernau – Wie Hühnermägen auf Immeneicher Art zubereitet werden, dafür interessierte sich vor 25 Jahren ein Fernsehteam. Das Gasthaus „Adler“ in Immeneich diente am 5. Dezember 1996 als Schauplatz der Fernsehserie „Fahr mal hin“, die jeden Donnerstag um 21.45 Uhr im Südwestfunk ausgestrahlt wurde. Zentrales Thema der Serie waren Land und Leute sowie die jeweiligen Besonderheiten einer Region. Das Aufnahmeteam nahm damals die Region um St. Blasien, Bernau und Todtmoos unter die Lupe für die Episode „Hans-Thoma-Land“, deren Sendetermin jedoch erst für die Vorweihnachtszeit 1997 geplant war. Die Hühnermägen aus der Küche von Adlerwirtin Hildegard Zipfler verspeiste vor laufender Kamera der damalige Bernauer Bürgermeister Heinz-Walter Kistler. – Die Adlerwirtin ist inzwischen verstorben, der „Adler“ hat vor einem Jahr seinen Betrieb eingestellt.

Vor 50 Jahren

Waldshut – Das Waldshuter Krankenhaus nahm Abschied von seinem Verwaltungsdirektor Karl Maier, der mit Vollendung seines 65. Lebensjahres in den Ruhestand trat, so der Alb-Bote am 4. Dezember 1971. Als junger Angestellter war Maier 1930 unter dem damaligen Verwaltungschef Erhardt in die Dienste des Spitals eingetreten und hatte nach Erhardts Tod im Jahr 1958 die Leitung übernommen. Während dieser Tätigkeit brachte er das Haus durch laufende Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen auf einen modernen Stand, in erster Linie durch die Errichtung des Südbaus. Maiers Nachfolger wurde Peter Weishaupt.

Stühlingen – Der Zusammenstoß zwischen Ausflugsbus und Personenzug, der am 19. Juni 1971 auf dem Bahnübergang bei Stühlingen sieben Tote und 14 Schwerverletzte forderte, wurde am 5. Dezember 1971 vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Waldshut verhandelt, das im Konradsaal in Stühlingen tagte. Der Saal mit seinen 400 Plätzen war voll besetzt, auch ein Lokaltermin des Gerichts am Unglücksort hatte viele Neugierige angelockt. Nach 15-stündiger Beweisaufnahme verurteilte das Gericht den Busfahrer aus Köln zu 15 Monaten Gefängnis, entließ ihn jedoch aus der seit 19. Juni bestandenen U-Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Warnblinkanlage am Bahnübergang in Betrieb war, vom Busfahrer jedoch fahrlässig übersehen oder nicht beachtet wurde.

Vor 100 Jahren

Jestetten – „Endlich wird‘s wahr mit der längst geplanten neuen Landstraße nach Lottstetten“, berichtete der Alb-Bote am 2. Dezember 1921. „Die Profile sind bereits aufgestellt und auch der Geländeerwerb ist schon im Gang. Da eine größere Anzahl erwerbsloser Arbeiter, die bisher in der Schweiz beschäftigt waren, vorhanden sind, soll mit dem Bau unverzüglich begonnen werden“, hieß es weiter. Man könne der Straßenbauverwaltung nur dankbar sein, dass sie auf diese Weise eine gute Arbeitsgelegenheit schaffe und zugleich eine gute Straße zwischen Jestetten und Lottstetten herstelle anstelle der steilen Verbindung über den Birrer.