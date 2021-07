Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Ab 1. August wird auf der Kreismülldeponie und den Recyclinghöfen im Landkreis Elektronikschrott aus Privathaushalten kostenlos angenommen, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 5. Juli 1996. Kaputte Fernseher, Staubsauger, Toaster und Taschenrechner sollen nicht weiter im Haus- oder Sperrmüll verschwinden, sondern über die Recyclinghöfe der Wiederverwendung zugeführt werden. Die vom Kreistag gutgeheißene Neuerung in der Abfallverwertung wurde zunächst probeweise ein Jahr eingeführt und kostete den Landkreis rund 100.000 Mark. Bis auf weiteres nahm auch die Sperrgutabfuhr wie bisher Fernsehgeräte, Staubsauger und ähnliches mit. Seine Entscheidung traf der Kreistag auch vor dem Hintergrund der von der Bundesregierung damals vorbereiteten Elektronikschrottverordnung für Geräte der Informationstechnik, in der das Recycling vorgeschrieben wurde. In einer Modellrechnung für das Probejahr ging die Kreisverwaltung davon aus, dass in diesem Zeitraum 1200 Fernseher, 300 PC-Bildschirme und 75 Tonnen Kleinelektronikschrott erfasst werden könnten.

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – Anlässlich eines einwöchigen Besuchs des evangelischen Landesbischofs Heidland beim Kirchenbezirk Waldshut-Säckingen fand unter vielen anderen Begegnungen auch ein Diskussionsabend mit Arbeitnehmern und Gewerkschaftern statt, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 5. Juli 1971. Zu Beginn der Diskussion wünschte sich der evangelische Landesbischof, es möge deutlich werden, dass die Kirche keinen Heiligenschein um die bestehenden Verhältnisse lege und es als ihre Pflicht betrachte, Unrechtleidenden beizustehen und Kontakt zu halten mit den arbeitenden Menschen.

Vor 70 Jahren

Gurtweil – Der Gurtweiler Markus Jehle feierte als Pater Franziskus am 8. Juli 1951 seine heilige Primiz. Er wurde durch die Geistlichen, den Stiftungs- und Gemeinderat abgeholt und durch die geschmückten Straßen zur Kirche geleitet. Viele Menschen bildeten ihm zu Ehren ein Spalier. Die Festpredigt hielt Superior Guido von den Salvatorianern in Passau, der Kirchenchor sang mit Orchester die Friedensmesse. Unter großer Assistenz feierte Pater Franziskus dann sein erstes Messopfer. Abends fand im Schlosshof dann die weltliche Feier statt. Der Pater hatte bei Kriegsbeginn im Jahr 1939 sein Studium unterbrechen müssen und war eingezogen worden. Als Offizier machte er den Krieg bis zum Ende mit und wurde dreimal verwundet.

Vor 100 Jahren

Waldshut – Das Auftreten von „Beeren- und Gemüsemardern“ meldete der Alb-Bote in seiner Ausgabe am 5. Juli 1921. Jetzt, wo die Gärtner die ersten Beeren und Gemüse ernten könnten, kämen schon die Langfinger, um mit ihnen den Besitz zu teilen. Es erzürne, dass der Anpflanzer die Arbeit habe, den Nutzen jedoch die Diebe. „Möge es den Feldhütern angelegen sein, solche Leute zu erwischen. Wer nicht sät, soll auch nicht ernten“, meinte der Alb-Bote in seiner Ausgabe.