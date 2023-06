In der Stadthalle Waldshut hat es über Pfingsten einen Rohrbruch gegeben. Darüber informierte Julia Ritz, die bei der Stadtverwaltung für den Gemeinderat zuständig ist, in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Was ist über den Schaden bekannt?

„Es gab einen heftigen Wasseraustritt im Bereich der Küche“, ergänzte der künftige Hauptamtsleiter Norbert Bodmer. Der Schaden sei wegen der Feiertage nicht unmittelbar entdeckt worden.

Die Reparatur- und Sanierungsarbeiten haben keine Auswirkungen auf die SÜDKURIER-Wahlarena am Mittwoch, 5. Juli, und die Kandidatenvorstellung der Stadt am Dienstag, 11. Juli. Beide Veranstaltungen mit Amtsinhaber Philipp Frank und seinem Mitbewerber Martin Gruner finden wie geplant in der Stadthalle Waldshut statt.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte Bodmer: „Teile des Foyers und die Küche können nicht genutzt werden.“ Doch der große Saal stehe für beide Veranstaltungen zur Verfügung.

Welche Regeln gelten?

In der Sitzung legte der Gemeinderat Waldshut-Tiengen zudem die Regularien für die beiden Kandidatenvorstellungen der Stadt für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 23. Juli, fest. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, dass die Veranstaltungen am Dienstag, 11. Juli, in Waldshut und Mittwoch, 12. Juli, in der Stadthalle Tiengen jeweils um 19 Uhr beginnen.

Bei beiden Veranstaltungen erhalten die Kandidaten jeweils 15 Minuten Zeit, um sich und ihr Programm vorzustellen. Der Mitbewerber befindet sich dabei außerhalb des Saals. Anschließend können die Zuschauer den Kandidaten eine Stunde lang Fragen stellen.

Peter Kaiser, der den Tagesordnungspunkt wegen Befangenheit von OB Philipp Frank leitete, informierte, dass die Kandidatenvorstellung vom Vorsitzenden des Wahlausschusses moderiert werde. Petra Thyen, Fraktionssprecherin der Grünen, schlug vor, dass kein aktuelles Mitglied der Stadtverwaltung oder des Gemeinderats die Moderation übernimmt, sondern beispielsweise ein ehemaliger Stadtrat, worauf das Gremium nicht näher einging.

Petra Thyen neu im Wahlausschuss

Der Beschluss über die Regularien der Kandidatenvorstellung erfolgte einstimmig. Ebenso sprach sich der Gemeinderat einhellig für die Wahl von Petra Thyen zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses aus. Die Verwaltung hatte die Wahl eines zweiten Stellvertreters neben Philipp Studinger empfohlen, da die Vorsitzende des Ausschusses, die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister seit 24. April krankgeschrieben war. Am 26. Juni kehrte sie vorzeitig an ihren Arbeitsplatz zurück. Krank geschrieben war sie laut einer Mitteilung an den Gemeinderat eigentlich bis 30. Juni.

Alles rund um die OB-Wahl

Am 23. Juli 2023 wählt Waldshut-Tiengen einen Oberbürgermeister.

SÜDKURIER-Wahlarena am 5. Juli

Damit die Bürger Waldshut-Tiengens sich eine Meinung bilden können, wer künftig die Geschicke der Großen Kreisstadt lenken soll, lädt der SÜDKURIER am Mittwoch, 5. Juli, zu einer großen Wahlarena in die Waldshuter Stadthalle. Die Bewerber werden sich den Fragen der beiden Moderatoren, Markus Baier, Redaktionsleiter Waldshut, und Andreas Gerber, Redaktionsleiter Bad Säckingen, stellen und das vor einem bis zu 700 Personen starken Saalpublikum. Einlass für die Veranstaltung ist bereits um 18 Uhr.

Wie Sie dabei sein können? Alles Wissenswerte zur Teilnahme haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.