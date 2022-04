von Susanne Schleinzer-Bilal

Zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung, mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren, hat die Direktorin am Amtsgericht Waldshut, Maria Goj, einen 30-jährigen Angeklagten verurteilt. Dazu muss er einen Wertersatz von 1000 Euro und 4600 Euro an die Wohnungslosenhilfe in Waldshut bezahlen und in der Bewährungszeit drei Urinproben abgeben.

Was war dem 30-Jährigen vorgeworfen worden?

Der Angeklagte musste sich wegen vier Straftaten, begangen im Jahr 2020 in Waldshut und Tiengen, verantworten. Vorgeworfen wurden ihm schwerer Raubüberfall mit Bedrohung und schwerer Körperverletzung, ein Einbruchsdiebstahl in einem Ladengeschäft in Tiengen sowie jeweils zwei Privateinbruchsdiebstähle in zwei verschiedenen Wohnungen. Dabei war bei der zweiten Tat ein Schaden von insgesamt 300 Euro entstanden.

Bei der dritten Tat, dem Einbruchsdiebstahl in ein Ladengeschäft, hatte der junge Mann zwei Spielkonsolen mitgenommen und eine Tür beschädigt, mit einem Schaden von circa 1000 Euro, bei der vierten Tat war ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden.

Der Angeklagte gab an, sich an fast nichts erinnern zu können. Er sei damals in einer schwierigen Phase gewesen, hätte sich von der Freundin getrennt, die Arbeit verloren und viel Alkohol konsumiert. „Ich habe damals gesponnen“, bekannte er vor Gericht, „wenn ich Alkohol trinke, kann ich nicht mehr aufhören“.

Angeklagter entschuldigt sich

Die Anklage habe ihn zum Nachdenken gebracht und er trinke nicht mehr, erklärte er. Im Übrigen tue es ihm sehr leid, was geschehen sei, er habe sich bei dem Geschädigten entschuldigt und auch einen Teil der Beute zurückgegeben.

Als erster Zeuge wurde der Geschädigte angehört. Der Angeklagte, den er mit einem anderen in der Wohnung eines Bekannten getroffen habe, sei ihm auf dem Nachhauseweg zusammen mit einem anderen gefolgt und habe ihn verprügelt. Der Polizeibeamte, der als zweiter Zeuge geladen war, hatte den 30-Jährigen nach dem Ladeneinbruch in einem Kilometer Entfernung aufgespürt. Er habe kein Diebesgut bei sich gehabt. Er sei kooperativ gewesen und klar orientiert.

Der dritte Zeuge, ein Polizeioberkommissar, erklärte, der Angeklagte sei höflich und kooperativ gewesen. Der vierte Zeuge, bei dem der Angeklagte und der Geschädigte zu Besuch gewesen waren, konnte sich an fast nichts erinnern.

Einschätzung der Gutachterin

Eine Gutachterin, die über die Schuldfähigkeit des Angeklagten und die eventuelle Unterbringung in einem Maßregelvollzug entscheiden sollte, kam zum Schluss, dass bei der ersten Tat von einer verminderten Steuerungsfähigkeit auszugehen sei. Bei den anderen drei Tatvorwürfen sehe sie dagegen keine verminderte Schuldfähigkeit, da es keine Hinweise auf übermäßigen Alkoholkonsum gebe.

Er sehe ebenfalls eine verminderte Schuldfähigkeit bei der ersten Tat, zudem eine positive Sozialprognose, sodass er eine Bewährungsstrafe für angemessen halte, erklärte Staatsanwalt Hans Christian Schmitz. So sah das schließlich auch die Verteidigerin.

„Ich möchte Sie ermahnen es bei Ihrem Vorsatz, keinen Alkohol zu trinken, zu belassen. Lassen Sie sich nicht mit Alkohol erwischen“, ermahnte Richterin Maria Goj den Angeklagten abschließend.