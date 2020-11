Die Straßenbrücke über den Rhein, die Waldshut mit dem schweizerischen Koblenz verbindet, ist ein wahres Nadelöhr. Tausende von Autos und Lastwagen rollen täglich über das Bauwerk, wegen dessen Überlastung bekanntlich ein zweiter Übergang geplant ist. Aus gutem Grund werden vor diesem Hintergrund die Sanierungsarbeiten an der deutschen Zollanlage kommende Woche an einem Sonntag realisiert, denn dann ist die Sperrung des Grenzübergangs, die maximal bis zum frühen Montagmorgen andauern soll, noch am ehesten zu verkraften.

Waldshut-Tiengen Grenzübergang zwischen Waldshut und Koblenz wird einen Tag gesperrt.

Andererseits hat sich auch schon gezeigt, dass die Welt nicht gleich aus den Fugen gerät, wenn der Zoll weit länger als nur einen Tag blockiert ist. Die Rede ist jetzt allerdings nicht von der coronabedingten Grenzschließung im Frühjahr, sondern von einem Großprojekt vor sechs Jahren. Damals war die Brücke nicht weniger als drei Monate lang unpassierbar, weil die Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1932 grundlegend erneuert werden musste. Selbst wenn die damals anfänglich gehegten Befürchtungen in punkto Verkehrs-Chaos und Fernbleiben schweizerischer Einkaufstouristen sich bewahrheitet hätten – das katastrophale Ausmaß eines Corona-Lockdowns wäre gewiss nicht erreicht worden. Tatsächlich konnte im September 2014, als alles überstanden war und der Verkehr zwischen Waldshut und Koblenz wieder seinen üblichen zähflüssigen Gang nahm, erleichtert Bilanz gezogen werden. Das Umleitungskonzept hatte zufriedenstellend funktioniert, und die Eidgenossen waren der Einkaufsstadt treu geblieben. Schade war nur, dass der schöne gelbe Fahrbahnbelag, der dank einer finalen Splitt-Schicht die Brücke nach der Neuasphaltierung geziert hatte, sich durch den Reifenabrieb der unzähligen Fahrzeuge bald wieder in das gewohnte langweilige Grau verwandelte.