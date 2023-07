Waldshut – Den Menschen stets im Fokus. Der Service der neuen Zahnarztpraxis Rheinblick Dental in der Bismarckstraße 15 in Waldshut, beginnt nicht erst auf dem Behandlungsstuhl. Persönlich und kompetent erarbeitet das Praxisteam um Zahnarzt Dr. Johannes Lentzsch Behandlungskonzepte, die individuell angepasst werden. Bei Dr. Lentzsch befinden sich die Patienten in erfahrenen Händen. Bereits seit 15 Jahren in der Waldshuter Kaiserstraße, zog die Praxis zu Beginn des Jahres in neue, größere Räumlichkeiten in die Bismarckstraße um. Mit fünf Behandlungszimmern und hochinnovativen Technologien bietet die Praxis ein umfangreiches Leistungsspektrum von Prophylaxe bis zur konservierenden Zahnheilkunde.

„Unser Ziel ist es, unseren Patienten eine bestmögliche Behandlung anzubieten“, erklärt Dr. Lentzsch das Praxiskonzept. „Wir möchten eine persönliche und patientennahe Zahnarztpraxis sein, legen viel Wert auf eine individuelle Beratung und nehmen uns vor der Behandlung, die dafür benötigte Zeit.“ Um auch in der Zukunft, bei wachsendem Patientenstamm, den hohen Behandlungsstandard zu gewährleisten, ist die Praxis auf der Suche nach weiteren zahnärztlichen Kollegen und zahnmedizinischen Fachangestellten. Potentielle Bewerber erwartet eine helle, moderne Praxis sowie ein motiviertes und gut ausgebildetes Team.

Die konservative Zahnheilkunde stellt einen Schwerpunkt von Rheinblick Dental dar. Ziel ist es, die natürlichen Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Falls es trotz regelmäßiger Prophylaxe zu Erkrankungen am Zahn kommt, wird dieser mit hochwertigen Composite-Füllungen oder mit Einlagefüllungen (Inlays) aus Keramik versorgt.

CEREC (CEramic REConstruction) gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum der Praxis. Mit diesem Verfahren ist es möglich, hochwertigen Zahnersatz aus Keramik, unter anderem Kronen, Teilkronen und Inlays, in nur einer Sitzung herzustellen und einzusetzen. Mit Hilfe eines Intraoralscanners wird ein optischer Abdruck der Zähne angefertigt. Ein oftmals als unangenehm empfundener konventioneller Abdruck mit Abformmasse entfällt somit. Der digitale Zahnabdruck wird an das hauseigene Labor übermittelt und die Versorgung wird direkt hergestellt. „Diese Behandlungsmöglichkeit wird sehr gut von den Patienten angenommen, da man weder ein Provisorium noch einen zweiten Termin zum Einsetzen des Zahnersatzes benötigt“, beschreibt Dr. Lentzsch die Vorteile des Verfahrens.

Neben dem klassischen Leistungsspektrum der Zahnheilkunde wie Chirurgie, Parodontologie, Endodontie und Implantologie bietet Rheinblick Dental auch eine Reihe von ästhetischen Behandlungen an. Hierzu zählen nicht nur strahlend weiße Zähne, sondern auch die Symmetrie der Zahnreihen. „Beim Bleaching arbeiten wir mit dem deutschen Zahnaufhellungssystem von fläsh, mit dem wir sehr gute Ergebnisse erzielen“ bringt Dr. Lentzsch an.

Ebenfalls im Programm der Praxis sind Zahnschienen, so genannte Aligner eine attraktive Alternative zu den herkömmlichen Zahnspangen. „Die Schienen fallen optisch so gut wie gar nicht auf“, so Dr. Lentzsch. Und trotzdem werden sichtbare Korrekturen der Zahnstellung erreicht. „Nahe am Rhein gelegen, haben wir einen Ort für unsere Patienten geschaffen, an dem wir, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft behandeln“, so der Zahnarzt. „Unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz auf dem Gebiet der modernen Zahnheilkunde hilft uns dabei, fachlich und korrekt zu arbeiten“.

Die Diagnostik wird von modernster Technik unterstützt. Ein 3D-Röntgengerät (DVT) der neuesten Generation kommt sowohl in der Chirurgie, hierbei hauptsächlich zur Implantationsplanung, als auch in der Endodontie zur Auffindung der Wurzelkanäle und eventueller Entzündungsherde zum Einsatz. Außerdem kann mit Hilfe einer Intraoralkamera der aktuelle Status der Zähne genau aufzeigt werden, so Johannes Lentzsch. „So können wir feststellen, welche Maßnahmen wir für eine langfristige Zahn- und Mundgesundheit ergreifen müssen“.

„Bei Rheinblick Dental versuchen wir, den Zahnarztbesuch für den Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten“. Die Praxis, nahe am Busbahnhof und Bahnhof gelegen, kann sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Barrierefrei im zweiten Stock des neuen Gebäudes gelegen, erreicht man die vollklimatisierte, sich auf dem neuesten Stand der Technik, befindende Praxis. Durch die direkt über dem Behandlungsstuhl angebrachten Deckenmonitore werden nicht nur die jüngsten Patienten durch Video-Clips von der eigentlichen Behandlung abgelenkt.