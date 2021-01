von Roland Gerard, Vanessa Amann, Gregor Müller

Braune Fluten umspülten am Freitag die Anlegestelle des städtischen Schiffs am Rheinufer in Waldshut. Starke Regenfälle und Tauwetter haben dem heftigen Wintereinbruch vorerst ein Ende gesetzt und bei schmelzendem Schnee für steigende Flusspegel gesorgt. Laut Voraussagen ist jedoch zunächst wieder mit einem Rückgang des Wasserstands zu rechnen.

Warnschilder machen Fußgänger am Waldshuter Rheinufer auf mögliche Hochwassergefahr aufmerksam. Der Fluss führt bereits Treibgut mit sich. | Bild: Gerard, Roland

In Hauenstein, wo die Hochwassermarke bei 9,34 Meter liegt, wurde am frühen Nachmittag ein Wert von knapp 910 Zentimetern gemessen, der laut Vorhersage am Freitag bis auf 920 Zentimeter steigen sollte. Laut Abschätzung der Landesanstalt für Umweltschutz, deren Hochwasserzentrale den Wasserstand aktuell im Internet veröffentlicht soll der Pegel jedoch in den nächsten Tagen wieder fallen. Der bei 665 Zentimeter liegende Mittelwert war seit Donnerstag mit stark steigender Tendenz überschritten worden. Die Stadt hat im Bereich der Uferpromenade bereits Hochwasser-Warnschilder für Fußgänger aufgestellt, teils mit Absperrbändern. Ebenso wurden die Überflutungs-Sperren vorbereitet. Im Bereich Campingplatz schwappte der Fluss schon teilweise über das Ufer.

Der Rhein ist beim Waldshuter Campingplatz bereits über die Ufer getreten. | Bild: Schlichter, Juliane

Die Leiterin des Amts für Umweltschutz im Landkreis Waldshut Waltraud Zimmermann erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Pegel zwar erhöht sind, diese zum Teil jedoch schon wieder sinken und über das Wochenende voraussichtlich weiter zurückgehen werden.

Dennoch könne es lokal zu Überschwemmungen kommen, wie sie weiter erklärt. „Diese lokalen Ereignisse hängen nicht unbedingt mit Hochwasser an den Flüssen und Bächen zusammen, sondern mit dem derzeitig gesättigten Boden und dem Regen“, wie die Expertin weiß. Neben der Niederschlagsmenge sei also auch die Beschaffenheit des Bodens und die noch vorhandene Schneemenge entscheidend.

Strudel im Hochwasser am Waldshuter Rheinufer können diesen jungen Schwan offenbar nicht beeindrucken. | Bild: Gerard, Roland

Sie betont jedoch, dass es sich dabei lediglich um Vorhersagen handelt. Beispielsweise kann plötzlich auftretender Starkregen die Situation verändern. Dieser könne jedoch nicht prognostiziert werden, so Zimmermann.

Das Pegelnetz an verschiedenen Flüssen im Landkreis ermögliche es jedoch, „die Entwicklung des Rheinhochwassers recht gut vorauszusagen“, sagt Zimmermann. Zeigt der Rhein am Messpunkt in Hauenstein einen Wasserstand von acht Metern an, sei die erste Warnschwelle erreicht. „Bei acht Metern passiert jedoch rein gar nichts, trotzdem informiert die Rettungsleitstelle das Landratsamt, die Gemeinden und die Feuerwehr. Das ist sozusagen ein Frühwarnsystem“, beschreibt sie das Vorgehen.

Sandsäcke in Tiengen

Auch im Stadtteil Tiengen machten sich das Tauwetter und die starken Regenfälle bemerkbar. In der Kettelerstraße, auf dem Parkplatz vor dem Siedlerheim, gab es leichte Überschwemmungen durch Wasser, das offenbar aus dem Kanal nach oben gedrückt worden war. Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamts sowie des Baubetriebshofs waren vor Ort, um mit Sandsäcken und technischer Ausrüstung die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

Fast wie ein Kanal zeigt sich auf diesem Foto die Kettelerstraße in Tiengen, wo sich im Bereich des Siedlerheims das Wasser mehrere Zentimeter hoch staute. | Bild: privat