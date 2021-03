von sk

In bewegten Worten hat die CDU Tiengen das Wirken ihres verstorbenen Mitglieds Werner Dörflinger gewürdigt. Der Ortsverband schreibt über seinen ehemaligen Vorsitzenden.

„Sein“ Ortsverband war seine politische Heimat – dies betonte Werner Dörflinger immer, wenn es um die CDU Tiengen ging. Er war es, der dem Ortsverband ein Gesicht gab, politisches Profil, Respekt und Anerkennung, noch lange über seine Zeit als Vorsitzender hinaus.

Werner Dörflinger war ein beeindruckender Mensch, der es verstand, nicht nur politisch klare Worte zu finden. Seine aufrichtige Wertschätzung gegenüber Freunden und Weggefährten war es, die ihn zu einem beliebten Mann machten, auch unter politischen Mitstreitern anderer Couleur, schreibt der CDU-Ortsverband Tiengen in einer Mitteilung zum Tod des langjährigen Bundestagsabgeordneten und Ersten Beigeordneten von Waldshut-Tiengen.

Werner Dörflinger personifizierte das „C“ im Parteinamen, ohne zu konservativ zu sein. Er stand für das „D“ wie kein anderer – vertrat es sowohl auf kommunaler Ebene wie auch im Bundestag immer mit dem Blick auf seine geliebte Heimat. Er füllte das „U“ mit Leben und zeigte, dass Zusammenhalt in allen Lebensbereichen – auch in schwierigen Zeiten – das Wichtigste ist: als Familie, als Partei und als Christ. Er verstand es beides zu verbinden – den politischen Diskurs mit ansteckender Geselligkeit. „Wir verlieren nicht nur einen großartigen Politiker, sondern vor allem einen Menschen, der ungeachtet seiner großen Leistungen und Verdienste immer einer von uns blieb, heißt es im CDU-Nachruf weiter, der mit folgenden Sätzen endet. „Lieber Werner, was wir so an dir schätzten, war deine fortwährende, stille Unterstützung. Dir war es nie wichtig, der Mann großer Worte zu sein, sondern vielmehr der Mann, der anderen Unterstützung anbot und Mut machte, Verantwortung zu übernehmen. Nie hast du die gute Laune verloren und den Blick fürs Wesentliche. Wir sind stolz, dich zum Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden ernannt zu haben und werden dein politisches Werk in Ehren halten.“