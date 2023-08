Waldshut-Tiengen (ska) Einen Vorgeschmack auf die schönste Zeit des Jahres – noch vor Urlaubsantritt. Mit einem neuen Konzept mit hohem Erlebnisfaktor eröffnet das FIRST Reisebüro – Schröger GmbH am Samstag, 26. August,seine Türen. Von 10 bis 14 Uhr werden die Kunden und alle, die es noch werden wollen, zur Eröffnung und einem Tag der offenen Tür bei einem Glas Sekt eingeladen. Weitere Highlights wie Kinder-Tattoos und ein Gewinnspiel laden zum Verweilen ein. Ebenfalls wird das Team an diesem Tag von einer Expertin direkt von Robinson Clubs unterstützt. Hinter dem neuen FIRST-Reisebüro in der Waldshuter Kaiserstraße 80 steckt eine über 60-jährige Erfahrung in der Reisebranche. Bereits 1963 als Reisebusunternehmen in Görwihl-Strittmatt von Albert Schröger gegründet, kam 1979 das erste Reisebüro in Laufenburg hinzu. Heute finden Sie drei TUI ReiseCenter in Laufenburg, Bad Säckingen sowie in Lauchringen. Unter der neuen Marke FIRST Reisebüro kommt nun das vierte Reisebüro in Waldshut hinzu. In der neuen Filiale widmen sich zu Beginn drei Mitarbeiter, unter der Teamleitung von Stefanie Koke, den Reisewünschen ihrer Kunden. Für die Zukunft sind in der Filiale bis zu fünf Vollzeitkräfte und zwei Auszubildende geplant. Für alle offenen Stellen kann sich hier gerne beworben werden.

Inhaber des Unternehmens ist Lothar Schröger, die Geschäftsführung hat Dominik Schröger.

Im Erdgeschoss befindet sich ein modernes FIRST Reisebüro, welches qualitativ überzeugt. Um noch individueller und diskreter auf die Wünsche der Kunden eingehen zu können, befinden sich im Obergeschoss zwei eigens kreierte Loungen. „Unsere Hapag-Lloyd Cruises und TUI Cruises Lounge laden zum Verweilen ein“, so Schröger. Reisen mit Schiffen der Flotten TUI Cruises oder Hapag-Lloyd Cruises bieten in jedem Fall zauberhafte Impressionen an Bord moderner Schiffe. Einen virtuellen Eindruck von ihrem nächsten möglichen Reiseziel erhalten die Kunden über eine Videowall, sowie großen Bildschirmen im Wartebereich. Ebenfalls liegen an jedem Beratungsplatz Tablets für die Kunden aus. Damit werden die verschiedenen Angebote und deren Besonderheiten bildlich dargestellt. „So kommen die Kunden ihrem Urlaubsziel schon während der Beratung zum Greifen nah“, erklärt Dominik Schröger. Und darf es auch mal ein wenig länger dauern, laden Dominik Schröger und sein Team zu Kaffee und Tee oder Sekt und anderen Kaltgetränken an der eigens dafür konzipierten Servicetheke ein. Doch mit dem neuen Konzept möchte Familie Schröger ihren Kunden die Traumreise noch näherbringen. Für die Zukunft plant das neue FIRST Reisebüro auch GenussReisen in den eigenen Räumen. In Zusammenarbeit mit einem lokalen Wein- und Spirituosenhändler sind einige Events, wie zum Beispiel Wein- oder Gin Tasting, angedacht. „Mit diesem Geschmackserlebnis kommen Sie Ihrem nächsten Reiseziel und dessen Geschmacksvielfalt schon bereits vor Reiseantritt ein Stückchen näher“, verspricht der Geschäftsführer.

Durch regelmäßige interne, sowie externe Schulungen und Reisen zu ausgewählten Urlaubsorten, sind die Reiseexpertinnen und Experten immer auf dem neuesten Stand der Reisetrends. Ein Wellness-Wochenende im Schwarzwald, ein Städtetrip, ein Strand- oder Wanderurlaub, bis hin zu Fern- und Geschäftsreisen, ist alles im Programm.

Auf Wunsch wird die Reise auch ganz auf den Kunden zugeschnitten, gepaart mit Ausflügen vor Ort, Insidertipps des Beraters und all das, ohne das Kundenbudget aus den Augen zu verlieren.