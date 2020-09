Vor 240 Jahren wählte der – heute vergessene – Schriftsteller Wilhelm Heinse (1746-1803) auf seiner drei Jahre dauernden Reise von Düsseldorf nach Italien den Weg von Basel über Waldshut nach Schaffhausen, um das Wunder des Rheinfalls zu sehen. Seine Eindrücke hat er in seinen Tagebucheintragungen hinterlassen.

Sein größtenteils zu Fuß zurückgelegter Weg im August 1780 führt ihn von Laufenburg über Hauenstein „an einen freundlichen Bach den Hügel herab bei Altbrück (Heinses Schreibweise der Ortsnamen ist beibehalten), durch Kornfelder bis nach Togren, wo alles sehr wohlhabend aussieht“. Über seinen Weg von Waldshut bis zur Küssaburg heißt es im Originaltext: „Waldshut. Schöne Aussichten zum Malen. Das Städtchen ist klein, das eine Tor stößt gleich an das andere. Hübsche Dirnen (=junge Frauen) in ihrer Tracht. Weiße vierwinkelichte Strohhütchen. Schwarze Ärmel mit einem Schurz herum, mit einer messingenen Kette, und unten meistens ein rotes Röckchen, das eine Spanne hervorguckt. Die Aar geht in zwei Mündungen um eine zirkelrunde Insel in den Rhein. (...) Bei Waldshut ist er fast immer gut vierhundert Schritte breit und bildet in seinem schnellen Lauf ein ordentlich Hufeisen. (...) Von Thüngen schöner Fußpfad bis nach Niederlaufingen. Herrlicher Fall der Wutach bei der ersten Mühle wohl 20 Fuß binnen 30 Schritten. Mürber Tonstein, sodaß sie tiefe Löcher hinein fällt. Lustige mit Bäumen besetzte Hügel daneben. Schöne Lage von Oberlaufingen. Wüstes Schloß (=Ruine Küssaburg) bei Laufingen auf einem Berg, welches das ganze lange Tal drei Stunden lang von lauter Kornfeldern mit seiner Aussicht beherrscht.“

Über die Schweiz und Südfrankreich erreichte Heinse Italien und hielt sich längere Zeit in Venedig, Florenz und Rom auf. 1783 kehrte er zurück und verarbeitete seine Reiseeindrücke in seinem Roman „Ardinghello“, den er 1786 veröffentlichte. Mit diesem Werk eröffnete er, 30 Jahre vor dem Erscheinen von Goethes „Italienischer Reise“, deutschen Lesern einen neuen Blick auf ihr Sehnsuchtsland Italien.