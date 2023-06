Lehrer, Schüler, Eltern, Ehemalige und viele geladene Gäste sind zum Festakt „50 Jahre GWRS Gurtweil“ in die Schule gekommen. Erinnerungen und viele Geschichten wurden lebendig und schufen für eine frohe Stimmung. Nach der musikalischen Einstimmung durch den Schulchor unter der Leitung von Karl Gremmelspacher lauschten die Gäste Grußworten und spendeten immer wieder Beifall für die teils spaßigen Erinnerungen an die 50 Jahre in der Schule.

Oberbürgermeister Philipp Frank sagte: „So soll Schule sein“ und übergab Schulleiter Bernhard Zimmermann eine Bank für den Schulhof als symbolisches Geschenk. Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller freute sich über den Schulstandort in Gurtweil, der sich immer neu erfunden habe und mit seinem wabenförmigen Bausystem für „Futurismus im ländlichen Raum“ stehe. Ortsvorsteher Claudio Helling, einst selbst Schüler dort, erinnerte an „wunderbare Erfahrungen“. Mit Blick in die Zukunft meinte er, dass die Künstliche Intelligenz mit ihrer „Flunkerei von Bits und Bytes“ auch Auswirkungen auf die Bildung haben werde.

Der ehemalige Schulleiter Roldan Hess nahm die Zuhörer mit auf eine Zeitreise. Zeitweise 550 Schüler aus 13 Gemeinden besuchten die einstige „Nachbarschaftsschule“, die über die Jahre viele Neuerungen (Koop-Klasse, Klasse für Schulschwänzer, Inklusions-Klasse, Kooperation Schule Kindergarten, Einführung des Mini-Marathon) initiiert habe. Er resümierte scherzhaft: „Denn aus Gurtweil kommt das Licht, ohne Gurtweil geht es nicht.“

Schulleiter Bernhard Zimmermann informierte über die Entwicklung der Mittelpunktschule und stellte tiefergehende Gedanken zur Schule als Lernort an. Er sagte: „Wir verstehen uns als Schule im Dorf.“ Er bat die Gäste: „Bleiben sie der Schule und uns gewogen.“ Im Anschluss schlenderten die Gäste durch die Räume mit Ausstellungen, genossen Häppchen und Getränke und überließen dann dem Ehemaligen-Treffen das Gebäude.