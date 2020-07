von Tina Prause

Herr Berndt, Sie sind seit September Vorsitzender des Imkervereins Küssaburg und engagieren sich stark für die Entwicklung des Vereins. Wie sind Sie selbst zu dem Hobby gekommen?

Interessiert hat mich das Thema schon lange. Mein Sohn Noah und ich haben 2015 die Ausstellung „Von Honigbienen und Imkern“ unter der Leitung von Udo Barabas im Museum Rheinheim besucht und uns da fast den ganzen Nachmittag mit ihm unterhalten. Am Abend stand fest, dass wir von Udo Barabas ein Volk übernehmen dürfen. Das war der Startschuss.

Ist das nicht ein eher zeitaufwendiges Hobby?

Der Zeitaufwand ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Von April bis Juli sollte man auf jeden Fall einmal pro Woche jedes seiner Völker auf Schwarmtrieb kontrollieren. Dann kommen noch andere Arbeiten dazu, wie Honig schleudern und abfüllen, Rähmchen säubern und Mittelwände einlöten, Varroa-Behandlung der Bienen oder das Einfüttern im Spätsommer.

Wie lebt Ihre Familie mit dem Hobby?

Wir haben uns bewusst Familienimkerei genannt und da hilft dann natürlich jeder mit und wird eingespannt. Das Schleudern übernehmen meine beiden jüngeren Kinder gerne. Mein älterer Sohn baut auch schon mal Zargen für die Bienenbeuten. Wenn es um die Werbung geht ist meine große Tochter der perfekte Ansprechpartner für Instagram und Co. Und meine Frau übernimmt das Abfüllen, Etikettieren und den Vertrieb. In diesem Jahr hat mein jüngster Sohn auch sein erstes eigenes Volk bekommen und kümmert sich selbstständig darum.

Was hat sich durch die Imkerei für Sie verändert?

Sehr viel. Noch vor circa sechs Jahren habe ich nicht verstanden, warum beispielsweise Landwirte trotz massivem Preisverfall bei der Milch an ihrem Viehbestand festhalten und nicht in etwas Profitableres wie Energiewirtschaft investieren. Heute sehe ich genau das kritisch, dass wir viele Energiepflanzen wie Mais und wenig Blühpflanzen haben. Auch die Entwicklung der Natur im Jahresverlauf nehme ich anders wahr.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation der Insekten? Was setzt den Bienen Ihrer Meinung nach am meisten zu?

Wir alle! Egal ob Landschaftsverbrauch durch den Zubau, durch Steingärten, durch Pestizide oder Lichtverschmutzung. Am Ende sind es wir alle. Jeder sollte sich an seiner eigenen Nase packen und sich fragen, was er selbst verändern kann.

Was kann ich privat in meinem heimischen Garten oder Balkon für die Bienen tun?

Regionale Blühpflanzen sind für Bienen immer gut. Es gibt ja fast überall Saatenmischungen oder sogar kleine Samentütchen an den Kassen zum Aussähen. Vor allem Pflanzen, die im Spätsommer blühen, sind sehr hilfreich. In dieser Zeit wird das Trachtangebot für die Bienen weniger und sie sind dankbar für jedes Angebot. Auch Nutzsträucher wie Himbeeren oder Brombeeren sind super. Dagegen sind Steingärten für Bienen und Insekten nutzlos.

Haben Sie einen Buchtipp für an dem Thema Interessierte?

Ich habe viele Imkerei-Bücher gelesen. Ein gutes Anfängerbuch finde ich, ist beispielsweise „Imkern Schritt für Schritt (Kosmos Verlag), habe aber auch viel Youtube genutzt. Dort findet man viele Videos zu allen Themen. Auch sehr zu empfehlen ist die Zeitschrift „Biene und Natur“. Sie erscheint monatlich und führt optimal durch das Jahr – immer mit passenden Themen.

Zur Person Hans-Jörg Berndt ist 48 Jahre alt. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Nach seiner Schulzeit in Tiengen studierte er BWL in Freiburg. Heute arbeitet er hauptberuflich als Vertriebsleiter in der Schweiz. Seit September leitet Hans-Jörg Berndt als Vorsitzender den Imkerverein Küssaburg. Weiter engagiert er sich mit seiner Familie im Narrenverein. Ebenfalls zu seinen Hobbys gehört die Musik. Er spielt Gitarre und so manches Mal tritt er zusammen mit seinen Töchtern auf.

Was macht ein Imker eigentlich außerhalb der Saison, also im Winter?

Es gibt immer eine Menge Dinge, die ein Imker im Winter erledigt – Wachs klären, Rähmchen vorbereiten, den Honig abfüllen, etikettieren und verkaufen. Bei uns ist die ganze Familie im Narrenverein. So geht eine Saison mehr oder weniger nahtlos in die andere über und wir starten mit den Proben für den Bunten Abend. Das ist meine Art der Resozialisierung nach der Zeit mit den Bienen (lacht). Nach der Fasnacht ist es dann wieder soweit und ich bin ich mit den Gedanken bei den Bienen, die dann schon wieder in die Brut gehen.