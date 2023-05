Die Kinderarmut steht nicht nur bei der SPD auf der Agenda, sondern wird derzeit auch fast täglich in den Medien gespiegelt. Am vergangenen Freitag war auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung und damit die Kinderarmut Thema bei einer Diskussionsveranstaltung der SPD-Bundesfraktion im Hotel Bercher in Tiengen. Die beiden Mitglieder des Bundestages, Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin, und Jasmina Hostert, Mitglied im Familienausschuss, diskutierten mit Ulrich Friedlmeier, Sozialdezernent im Landkreis Waldshut und Andreas Harder, Geschäftsführer der Diakonie Hochrhein, darüber, wie Kinder auszustatten sind, „dass sie eine echte, gute Chance für die Zukunft haben“, so Schwarzelühr-Sutter.

Zunächst eröffnete Jasmina Hostert die Podiumsdiskussion mit einem Impulsreferat zum Thema „Mit der Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut“. Man dürfe in diesem wohlhabenden Land nicht die Augen davor verschließen, dass rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche auf Leistungen der Existenzsicherung angewiesen sind. Kinderarmut sei auf den ersten Blick oft nicht zu erkennen, aber der Alltag für die betroffenen Kinder ist meist dramatisch belastet. Mobbing in den Sozialmedien, Stigmatisierung, Ausgrenzung und auch Scham bringen Kinder in körperliche und seelische Nöte, die sich langfristig sehr negativ auf ihre Entwicklung auswirken können. Die SPD-Politikerin sagte, es sei das Ziel, die Kinder aus der Armut zu holen, ihnen soziale Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ihnen Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Dies könne durch die Kindergrundsicherung möglich werden und „wir werden sie 2025 umsetzen“, so Hostert und bezeichnete das Vorhaben als kleine verwaltungspolitische Revolution. Die anschließende Diskussion, die der Oberstudienrat Peter Schallmayer leitete, und in der späteren Fragerunde zeigte sich dann oft detailreich, wie komplex und kompliziert die Bekämpfung der Kinderarmut ist und wohl auch bleiben wird. In den drei Themenblöcken „soziale Gerechtigkeit“, „Bürokratieabbau“ und „Stigmatisierung“ beleuchteten die Podiumsteilnehmer die vielfältigen Einflüsse und Stellschrauben, die bei der Problemlösung bedacht werden müssen.

„Wir haben Vieles auf den Weg gebracht“, sagte Rita Schwarzelühr-Sutter, ließ aber auch erkennen, dass es noch viele prekäre Situationen in den armen Familien gebe. Es sei unglaublich schwer, Systeme und das Denken zu verändern, so Jasmina Hostert, dennoch müsse das Geld schnell und unkompliziert zu den Kindern kommen. Ulrich Friedlmeier erinnerte daran, wie schwer es sei, den Verteilmechanismus und die Finanzierung zu bewältigen. Andreas Harder bestätigte: Die Anträge für die betroffenen Eltern seien oft so kompliziert, dass die Hilfe nicht in Anspruch genommen werde. Die Zugänge zu den berechtigten Leistungen müssten vereinfacht werden.

Die Bewältigung des Personalmangels in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie die Finanzierung der Kindergrundsicherung (Hostert bezifferte die Kosten mit etwa zwölf Milliarden Euro) wurden zwar ebenso diskutiert, Lösungen aber konnten nur skizzenhaft angedeutet werden.